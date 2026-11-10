Tavernes vs Valencia EN VIVO ONLINE - Javier Aguirre en la Copa del Rey
Javier Aguirre debuta en la Copa del Rey. El Valencia visita al Tavernes en el primer partido de la ronda
continúa la actividad en la copa del rey. el valencia de javier aguirre busca la victoria ante el tavernes.
En el primer tiempo, Valencia le dio un baile al Tavernes. Fueron 4 pero pudieron ser 6. El equipo de Javier Aguirre clasificará en la Copa del Rey.
Primera llegada al área del Valencia y la afición del Tavernes lo celebra con todo, aunque no generaron peligro.
El conjunto Ché terminará con posesión en campo del Tavernes, siguen controlando el balón cerca del culminar el primer tiempo.
El equipo de Javier Aguirre no se conforma con este resultado y siguen presionando. Ahora estuvieron cerca del quinto gol, pero la defensa despejó de último momento.
Parece que tanto el Taverner y el Valencia se mantienen tranquilos en el campo, sabedores que el partido está más que resuelto.
Es increíble como el Valencia ha resultado este partido en menos de media hora. Ahora se repliegan y esperan, pero se nota que quieren más goles.
Sigue la goleada; tiro libre de Elliot y se coló al fondo de la red. Esto es un tremendo paseo del Valencia.
Goleada del Valencia en todos los sentidos. Domina la posesión, las jugadas de peligro y todo el partido.
Ya es goleada del Valencia. Tiro de esquina a segundo poste y Rioja, que estaba solo, solamente la empujó.
Llegó el segundo del conjunto Ché. Pase largo para Hugo Duro, quien solamente empuja el esférico para ampliar el marcador.
Por fin el conjunto local tiene posesión, aunque de momento no ha tenido jugadas de peligro.
Claramente el Valencia es amo y señor del partido. Se hacen de la posesión y puede ampliar el marcador si se lo proponen.
No pasó ni un minuto y el Valencia ya se va adelante en el marcador gracias al tanto de Dani Raba.
Los primeros 45 minutos del partido entre el Tavernes y el Valencia, comienzan.
Previo al inicio del partido, se guardó un minuto de silencio en memoria de Jesús de Miguel y el accidente del tren en España.
El Tavernes y el Valencia ya están en el campo de juego para el inicio de la Copa del Rey.