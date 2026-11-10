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Tavernes vs Valencia EN VIVO ONLINE - Javier Aguirre en la Copa del Rey

Javier Aguirre debuta en la Copa del Rey. El Valencia visita al Tavernes en el primer partido de la ronda

Por: Eduardo Cristobal Colin

Tavernes vs Valencia EN VIVO: resultado y minuto a minuto de la Copa del Rey
Tavernes vs Valencia EN VIVO: resultado y minuto a minuto de la Copa del ReyEspecial
Logo club Tavernes
TAVERNES
04
VALENCIA
Escudo Valencia
continúa la actividad en la copa del rey. el valencia de javier aguirre busca la victoria ante el tavernes. 
medio tiempo
DescansoVALENCIA GOLEA AL MODESTO TAVERNES

En el primer tiempo, Valencia le dio un baile al Tavernes. Fueron 4 pero pudieron ser 6. El equipo de Javier Aguirre clasificará en la Copa del Rey. 

Minuto 44PRIMERA INTERVENCIÓN DEL TAVERNES

Primera llegada al área del Valencia y la afición del Tavernes lo celebra con todo, aunque no generaron peligro. 

Minuto 43PARTIDAZO DEL VALENCIA

El conjunto Ché terminará con posesión en campo del Tavernes, siguen controlando el balón cerca del culminar el primer tiempo. 

Minuto 38CERCA EL VALENCIA DEL QUINTO

El equipo de Javier Aguirre no se conforma con este resultado y siguen presionando. Ahora estuvieron cerca del quinto gol, pero la defensa despejó de último momento.

Minuto 33PARTIDO TRANQUILO

Parece que tanto el Taverner y el Valencia se mantienen tranquilos en el campo, sabedores que el partido está más que resuelto. 

Minuto 27PARTIDO RESUELTO

Es increíble como el Valencia ha resultado este partido en menos de media hora. Ahora se repliegan y esperan, pero se nota que quieren más goles. 

Minuto 22¡GOOOOOOOOOL DEL VALENCIA!

Sigue la goleada; tiro libre de Elliot y se coló al fondo de la red. Esto es un tremendo paseo del Valencia. 

Minuto 20TREMENDO DOMINIO DEL VALENCIA

Goleada del Valencia en todos los sentidos. Domina la posesión, las jugadas de peligro y todo el partido. 

Minuto 18¡GOOOOOOOOOOOL DEL VALENCIA!

Ya es goleada del Valencia. Tiro de esquina a segundo poste y Rioja, que estaba solo, solamente la empujó.

Minuto 11¡GOOOOOOOOOOL DEL VALENCIA!

Llegó el segundo del conjunto Ché. Pase largo para Hugo Duro, quien solamente empuja el esférico para ampliar el marcador. 

Minuto 9EL TAVERNES TRATA DE EMPATAR

Por fin el conjunto local tiene posesión, aunque de momento no ha tenido jugadas de peligro. 

Minuto 5EL VALENCIA DOMINA POR COMPLETO

Claramente el Valencia es amo y señor del partido. Se hacen de la posesión y puede ampliar el marcador si se lo proponen. 

Minuto 1¡GOOOOOOOOOOL DEL VALENCIA!

No pasó ni un minuto y el Valencia ya se va adelante en el marcador gracias al tanto de Dani Raba.

Minuto 1INICIA EL PARTIDO

Los primeros 45 minutos del partido entre el Tavernes y el Valencia, comienzan.

14:00 HrsMINUTO DE SILENCIO

Previo al inicio del partido, se guardó un minuto de silencio en memoria de Jesús de Miguel y el accidente del tren en España.

13:55 HrsSALEN LOS EQUIPOS AL CAMPO

El Tavernes y el Valencia ya están en el campo de juego para el inicio de la Copa del Rey. 

13:50 HrsASÍ RECIBIERON AL TAVERNES
13:30 HrsASÍ LLEGÓ EL VALENCIA Y JAVIER AGUIRRE
13:20 HrsEL XI QUE MANDA EL VASCO EN LA COPA DEL REY

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