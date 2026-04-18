El heredero celeste: Hijo de César Villaluz brilla con gol en la Sub-19 de Cruz Azul

La dinastía Villaluz sigue escribiendo su historia en La Noria. Aunque el recuerdo de César Villaluz, Campeón del Mundo Sub-17 en 2005, quedó marcado por aquella fatídica final del Apertura 2008 de Cruz Azul ante Toluca, el apellido vuelve a ilusionar a la nación celeste, ahora en los botines de su heredero.

César Osvaldo Villaluz Hernández, de apenas 16 años, levantó la mano con la escuadra Sub-19 de La Máquina. En un duelo de alto voltaje correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2026, el joven mediocampista se estrenó como goleador en la categoría, siendo pieza clave para que los cementeros se impusieran 3-2 ante los Xolos de Tijuana.

El gol de Villaluz Jr. no fue solo una estadística; significó su bautismo en las redes este torneo y el reflejo de un proceso sólido en las fuerzas básicas. Desde su llegada en la categoría Sub-14, el juvenil ha quemado etapas con disciplina, dejando claro que el talento viene en el ADN.

A través de redes sociales, la cuenta oficial de las fuerzas básicas de Cruz Azul resaltó la actuación del canterano. Aunque el cuerpo técnico busca llevarlo con calma, la expectativa es alta: el objetivo es que César Osvaldo culmine su formación para dar el salto al primer equipo y, eventualmente, saldar la cuenta pendiente de su padre: levantar un título de liga con la camiseta celeste.