Hazaña histórica. Stephanie Case, la primera mujer en completar 161 kilómetros en la Antártida

La ultramaratonista canadiense Stephanie Case logró grabar su nombre en la historia de los deportes de extrema resistencia al convertirse en la primera mujer en completar la distancia de 100 millas - 161 kilómetros- en la competencia Antarctic Ice Ultra.

Antes de la histórica hazaña de Case, únicamente seis hombres en la historia del evento habían logrado cruzar la meta de esta distancia extrema en el continente blanco. Al finalizar la prueba, la atleta canadiense no solo celebró el récord y su segundo lugar general, sino que destacó con profundo orgullo el significado de representar a las mujeres en un entorno tan hostil como la Antártida.

Stephanie Case, de 43 años de edad, completó el recorrido de 160.9 kilómetros en un tiempo oficial de 17 horas, 31 minutos y 39 segundos. La carrera se desarrolló en un circuito polar de 4.2 kilómetros por vuelta que los corredores debían completar en 38 ocasiones para alcanzar la marca de las 100 millas.

Case destacó la importancia de abrir caminos para las atletas femeninas en el ultra running de alta montaña y clima extremo.

"Al cruzar la meta sentí un orgullo inmenso de representar a las mujeres en la Antártida y demostrar que no hay fronteras ni climas imposibles para nosotras en el deporte de resistencia", comentó al finalizar la carrera.

Activista y Ultramaratonista de Elite

Stephanie Case no es solo una atleta de resistencia de nivel mundial, cuenta con una trayectoria destacada fuera de las pistas de atletismo.

Es abogada de Derechos Humanos y durante años se ha especializado en derechos humanos en zonas de conflicto armado para las Naciones Unidas, incluyendo misiones en Afganistán, Sudán del Sur y Gaza.

Case es fundadora de Free to Run, una organización sin fines de lucro que utiliza los deportes de aventura para empoderar a mujeres y niñas en regiones afectadas por conflictos o con severas restricciones de género.

Antes de su reto en la Antártida, Case ya contaba con podios y victorias en algunas de las ultramaratones más rigurosas del mundo, como el Tor des Géants en los Alpes italianos (330 km) y la Hardrock 100 en Estados Unidos.

Stephanie Case corrió más de 17 horas para completar las 100 millas Redes Sociales/Stephanie Case

¿Qué es el Ultramaratón y la Antarctic Ice Ultra?

Se considera ultramaratón a cualquier prueba pedestre cuya distancia supere los 42.195 kilómetros de un maratón tradicional. Las distancias más habituales van desde los 50 kilómetros hasta las 100 millas (161 km) o más.

A diferencia de las maratones de ruta urbanas, estas pruebas suelen realizarse en senderos, montañas o desiertos, demandando no solo capacidad cardiovascular, sino gestión del dolor, nutrición, hidratación constante y fortaleza mental.

El Antarctic Ice Ultra se realiza en la Tierra de la Reina Maud, en la Antártida Oriental; es considerada una de las pruebas de resistencia más extremas del planeta. Los competidores se enfrentan a temperaturas bajo cero, vientos polares, riesgo constante de congelación, terrenos de nieve blanda e hielo glacial, así como a la desorientación visual que produce el reflejo del sol sobre el manto blanco.