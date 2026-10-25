Hay Liga. Real Madrid gana el Clásico con doblete de Mbappé y se acerca al Barcelona

Hay Liga. Real Madrid rompió el paso perfecto del Barcelona en LaLiga y ganó 1-2 el primer Clásico de la temporada. Con doblete de Kylian Mbappé, incluido un gol al minuto 87, los dirigidos por José Mourinho vencieron a los blaugranas y no solamente acabaron el invicto del Barça, sino que también recortaron la distancia que hay por el liderato.

En los primeros minutos, el equipo de Hansi Flick intentó imponerse en el terreno de juego. Sin embargo, el conjunto merengue con una presión alta y sacrificio defensivo de Kylian Mbappé y Yan Diomandé comenzó a tomar el control del encuentro. Con algunas posesiones largas y ataques a los espacios que dejaba el cuadro culé.

Barcelona vs Real Madrid REUTERS

En defensa, Marc Cucurella encontró la fórmula para borrar a Lamine Yamal en la primera mitad. Mientras tanto, el ataque del conjunto merengue en los contragolpes era una alternativa importante para generar peligro. Incluso, en una de esas transiciones ofensivas fue cuando cayó el tanto que abrió la pizarra para los comandados por José Mourinho.

Al minuto 41, tras una jugada por la banda izquierda, Yan Diomande mandó una diagonal para Kylian Mbappé. Dicho pase lo rechazó Gerard Martin, pero la esférica le rebotó al delantero francés y por ‘accidente’ terminó por mandar el balón al fondo de las redes, para así darle la ventaja de 0-1 al Real Madrid. Tras esto, Rodri tuvo la oportunidad de empatar el juego, pero su remate de zurda lo atajó de manera correcta Lunin.