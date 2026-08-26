Hat trick de Mbappé: Real Madrid golea a la Real Sociedad en el regreso de Mourinho al Bernabéu

El Real Madrid se presentó por primera vez ante su afición en la temporada 2026-2027 y lo hizo con una goleada. El conjunto blanco derrotó 4-1 a la Real Sociedad en el Estadio Santiago Bernabéu, con una destacada actuación de Kylian Mbappé, quien marcó tres goles.

El encuentro correspondió a la primera jornada de LaLiga española y se disputó este miércoles debido a los permisos especiales que recibieron algunos equipos para reincorporar a los futbolistas que participaron en la fase final de la Copa del Mundo 2026.

Además, el partido significó el regreso de José Mourinho al Estadio Santiago Bernabéu para comenzar una nueva etapa como entrenador del Real Madrid.

Hat trick de Mbappé para la goleada del Real Madrid

El conjunto merengue dominó buena parte del encuentro, aunque la Real Sociedad logró controlar la pelota durante algunos pasajes para intentar contener los ataques locales.

Cuando parecía que la primera mitad terminaría sin goles, Federico Valverde encontró a Mbappé con un balón al espacio. El delantero francés aprovechó la oportunidad y definió para poner el 1-0.

La Real Sociedad reaccionó antes del descanso. Al minuto 44, Luka Sučić aprovechó un rebote después de una serie de errores en la zaga madridista y mandó el balón al fondo de la portería para igualar el marcador.

Mourinho regresó al Bernabéu. REUTERS

Para la segunda mitad, el Real Madrid aumentó la intensidad en busca de recuperar la ventaja. La modificación de Marc Cucurella le dio mayor verticalidad al conjunto blanco y Mbappé volvió a aparecer.

Al minuto 60, Jude Bellingham y el francés realizaron una pared dentro del área que terminó con la definición del delantero para marcar su segundo tanto de la noche.

Ocho minutos después, Bellingham volvió a participar en una jugada ofensiva. El inglés mandó un centro que encontró a Vinicius, quien solamente tuvo que empujar el balón para marcar el 3-1.

La noche de Mbappé todavía tendría un capítulo más. Al minuto 80, Vinicius filtró un balón al espacio y el francés definió de primera ante la salida de Álex Remiro para completar su hat trick y establecer el 4-1 definitivo.

Mourinho afrontó su regreso al Bernabéu con hasta siete bajas, pero encontró en las actuaciones de Mbappé, Valverde y Bellingham los argumentos para conseguir su primera victoria como local en esta nueva etapa.

Cucurella presenta la Copa del Mundo en el Bernabéu

Antes del silbatazo inicial, Marc Cucurella presentó ante la afición del Real Madrid el trofeo de la Copa del Mundo conquistado por la Selección Nacional de España durante el verano.

El futbolista fue parte del plantel campeón del mundo después de disputar la temporada anterior con el Chelsea en la Premier League. Durante el Mundial, posteriormente, fue fichado por el Real Madrid.

La ceremonia también incluyó un homenaje a Mikel Oyarzabal, jugador de la Real Sociedad que formó parte de La Roja que consiguió el título mundial.

De esta manera, el Real Madrid comenzó su actividad como local en la temporada 2026-2027 con una goleada ante la Real Sociedad, mientras Mbappé se convirtió en la figura del encuentro con tres goles.