¡Hasta 15 años de cárcel! Hijas de Maradona exigen condenas para médicos

Dalma y Gianinna Maradona pidieron penas de hasta 15 años de prisión para tres de los médicos acusados por la muerte de su padre, Diego Armando Maradona, durante los alegatos de cierre del juicio.

Los abogados de las hijas del exfutbolista solicitaron la condena más elevada para Leopoldo Luque, médico de cabecera del campeón mundial argentino, a quien señalaron por el delito de homicidio simple con dolo eventual.

La representación de Dalma y Gianinna también pidió 12 años de cárcel para Nancy Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, y 10 años para la psiquiatra Agustina Cosachov. Las tres penas solicitadas superaron las planteadas por la Fiscalía.

Los abogados expusieron sus argumentos durante cinco horas, en la intervención más extensa del juicio hasta ese momento. Su presentación fue la quinta y última correspondiente a las partes querellantes.

“Mataron a un héroe mitológico”

Fernando Burlando, uno de los representantes de las hijas de Maradona, apeló al significado del exjugador para Argentina y al impacto que tendrá la resolución del tribunal.

Lo que ustedes decidirán en este juicio quedará sin ningún tipo de duda marcado a fuego en la memoria colectiva de esta y varias generaciones más”, expresó el abogado.

Burlando describió el proceso como “una gran cita con la historia” y sostuvo que los acusados se aprovecharon de las condiciones de salud del exfutbolista.

“Mataron a un héroe mitológico, a un guerrero capaz de ir y volver del olvido y de la muerte cuando lo deseaba”, afirmó el representante de Dalma y Gianinna.

“Y lo hicieron obviamente de una manera muy cobarde. Aprovechándose sobre todo de la vulnerabilidad de su salud, agravándola hasta el límite de la muerte misma”, añadió Burlando durante su exposición.

Diferencias por la responsabilidad del psicólogo

La querella de las hijas de Maradona también incluyó en su acusación al psicólogo Carlos Díaz, cuya situación generó diferencias entre las partes que buscan esclarecer las responsabilidades por la muerte del exjugador.

Otras querellas solicitaron la absolución del especialista; sin embargo, los representantes de Dalma y Gianinna mantuvieron sus señalamientos contra él en esta etapa del proceso.

Las solicitudes de prisión forman parte de los alegatos de la acusación y deberán ser valoradas por el tribunal, encargado de determinar la responsabilidad de los imputados y las eventuales condenas.