Haas confirma la llegada de Rafael Camara a la F1 en 2027; el brasileño sensación de Ferrari 

Un asiento más se ha ocupado en la Fórmula 1. La escudería americana Haas anunció la contratación del novato brasileño Rafael Camara, de 21 años, como el nuevo compañero del británico Oliver Bearman para la temporada 2027 de la máxima categoría como reemplazo de Esteban Ocon, quien dejará su posición al final de la campaña.

El actual líder del campeonato de Fórmula 2 con el equipo Invicta llega con credenciales destacadas tras encadenar los títulos del Campeonato Regional Europeo de Fórmula (FRECA) en 2024 y la Fórmula 3 en 2025. Si consuma el cetro de la antesala de la Fórmula 1 será el primer piloto en la historia en lograr las coronas en esas tres categorías en años consecutivos antes de llegar al Gran Circo.

Su ascenso se vio respaldado por su formación dentro de la academia de jóvenes pilotos de Ferrari, así como por su rendimiento en las pruebas privadas TPC (Testing of Previous Cars) realizadas por la estructura estadunidense en Portimão.

“Estoy muy contento de incorporarme a TGR Haas F1 como piloto de Fórmula 1. Es un paso importante en mi carrera y quiero dar las gracias a Gene Haas y a Ayao Komatsu por la confianza que han depositado en mí”, declaró Rafael Camara.

Por su parte, el director del equipo, Ayao Komatsu, destacó que las actuaciones en los test fue la carta final para cerrar el acuerdo.

“Cuando le hicimos pilotar en nuestro programa TPC en Portugal, demostró que podía desenvolverse muy bien sin disponer de mucho tiempo para familiarizarse con el coche; nos mostró algo más que pura velocidad. Rafa consiguió crear un entorno que le permitió sacar lo mejor de sí mismo”, puntualizó Ayao Komatsu.

Con este anuncio, la escudería perfila su alineación para 2027, donde se espera que Camara comparta garaje con el británico Oliver Bearman, consolidando la apuesta del equipo por jóvenes talentos formados en la órbita de Maranello.