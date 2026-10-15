David Picasso, ante el reto de frenar el invicto de Carl Martin en Arabia Saudita

El boxeador mexicano David “Rey” Picasso (33-1-1) enfrentará al filipino invicto Carl Martin (28-0) el próximo sábado 31 de octubre, en la cartelera México vs. The World que se celebrará en Riad, Arabia Saudita, y tendrá como combate estelar el enfrentamiento entre Saúl “Canelo” Álvarez y Christian M'billi. El mexicano aseguró que llega en buenas condiciones físicas y confía en conseguir la victoria.

En entrevista para Excélsior, Picasso habló sobre su preparación para el combate y el cambio de división que realizó recientemente. Después de competir durante mucho tiempo en peso supergallo, el pugilista pasó a la categoría pluma, donde ya consiguió una victoria frente al colombiano Maicol Rincón (16-4-2), durante la cartelera de The JAB Experience.

Me sentí muy bien, en peso pluma ya, subí la categoría. Estuve en supergallo mucho tiempo, pero el cuerpo solo ya me decía que subiera de peso. Me sentí mucho más fuerte arriba del ring”, explicó el mexicano sobre las sensaciones que experimentó en su nueva división.

Picasso identifica los primeros rounds como la clave

El pugilista señaló que su preparación incluye sesiones de sparring con compañeros zurdos, una parte de su entrenamiento con la que busca llegar en condiciones óptimas al compromiso en Arabia Saudita. Su objetivo es ganar y comenzar a posicionarse entre los mejores exponentes de las 126 libras.

Me siento muy bien físicamente, me siento fuerte en peso pluma. Estoy haciendo sparring con muchos compañeros zurdos que me han estado ayudando. Entonces me siento confiado, creo que vamos a ganar esta pelea y pues clasificarnos entre las mejores plumas”, comentó.

Sin embargo, el mexicano también reconoció las características que hacen peligroso a su próximo rival. Describió a Martin como un boxeador agresivo, que busca avanzar constantemente y cuenta con 21 nocauts en su trayectoria.

Muy aguerrido, siempre va hacia adelante, tiene 21 knockouts, tiene un gran porcentaje de knockouts. Yo creo que lo complicado de esta pelea va a ser los primeros rounds, porque él siempre sale siempre hacia adelante y una vez que gana espacio, no deja que los contrarios vayan hacia adelante.

David Picasso enfrentó a Naoya Inoue en Arabia Saudita. AFP

Carl Martin quiere seguir los pasos de Manny Pacquiao

El filipino llegará al combate con un récord invicto de 28 victorias, mientras que Picasso registra una sola derrota, sufrida ante el japonés Naoya Inoue. Para el mexicano, más allá de la condición de imbatido de su oponente, también será importante considerar su motivación y su estilo de pelea.

Picasso destacó que Martin busca construir una trayectoria semejante a la de Manny Pacquiao, una referencia del boxeo filipino.

Más allá del invicto, yo creo que tiene mucha hambre, mucho corazón y quiere seguir los pasos de Manny Pacquiao. He visto mucho en sus redes que publica que quiere seguir mucho los pasos de Manny Pacquiao.

David Picasso vuelve a pelear en Arabia Saudita

El mexicano ya conoce la sede de la función, pues anteriormente se enfrentó a Inoue en Arabia Saudita. Aunque considera que el cambio cultural es uno de los principales retos de competir en ese país, explicó que suele necesitar uno o dos días para adaptarse al horario.

Es totalmente diferente, yo creo que iniciando por la cultura. Te sorprendes muchísimo todos los cambios que hay. La comida también es muy diferente. El cambio de horario se siente al inicio uno o dos días, pero después ya te acoplas muy bien, pero lo más importante yo creo que es la cultura.

La pelea ante Martin será parte de la cartelera del 31 de octubre, encabezada por Álvarez y M'billi, en una función en la que Picasso buscará sumar otra victoria en la división pluma.