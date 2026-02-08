Hamburguesa de 3 mil pesos y llegada de Mack Hollins marcan el Super Bowl 2026

Bajo la mirada de los amantes, y hasta de los haters de la NFL, el Super Bowl LX entre Seahawks y Patriots terminó quedando marcado por aspectos sumamente particulares, como lo fue la llegada de Mack Hollins, esposado, y la LX Hammer Burger, misma que está hecha hasta para 4 personas y tiene un valor de poco más de 3 mil pesos mexicanos..

El compromiso que reúne millones de miradas alrededor de todo el mundo tuvo como protagonistas a los Seahawks y a los Patriots, campeones de las Conferencias Nacional y Americana que buscaban un trofeo Vince Lombardi más para sus vitrinas.

Ante la expectativa del mundo entero, Mack Hollins de los New England Patriots llegó esposado, descalzo y hasta con una máscara a la casa de la mezclilla, confundiendo a cada uno de los aficionados que empezó a ver las imágenes en redes sociales.

Ante los cuestionamientos sobre la razón por la que Hollins llegó de tal manera al Levi's Stadium, se aclaró que todo se trata de una cuestión de humor por parte del receptor abierto de New England, quien decidió rendirle tributo a la película The Warriors, además de mostrar aspectos sobre sus creencias, como la de que los zapatos representan una prisión para la libertad humana, por lo que decidió no llevarlos puestos.

Por su parte, algo al alcance para cada uno de los más de 70,000 aficionados presentes en el Levi's Stadium fue la aparición de la característica LX Hammer Burger, hamburguesa que puede encontrarse durante los eventos en el recinto ubicado en Santa Clara.

Siendo el alimento más caro para el Super Bowl LX con un valor de 180 dólares (poco más de 3 mil pesos mexicanos), la hamburguesa está hecha con pan brioche horneado, pierna de res, un hueso que llamó poderosamente la atención de cada uno de los espectadores, quienes aseguraron que el sabor es espectacular.

Esta fue la reacción de quienes probaron la hamburguesa que robó las miradas en el Super Bowl LX:

Ya en el emparrillado, Jason Myers fue el encargado de hacer efectivos dos goles de campo durante la primera mitad del Super Bowl 2026, dándole la ventaja parcial a unos Seahawks que buscan levantar su segundo trofeo Vince Lombardi y evitar que -de manera solitaria- Patriots se convierta en la franquicia más ganadora en la historia de la NFL.

BFG