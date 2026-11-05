De hacer "berrinche" a pedir perdón: La verdad sobre el regreso de Alexis Vega al Tri

Le duró poco el berrinche a Alexis Vega. Tras pedir perdón y aclarar los rumores de su negativa a ir con la Selección Mexicana a finales de septiembre, recapacitó y volvió a entrar en los planes del equipo nacional que enfrentará a Jamaica en la Nations League.

Vega se había quejado después del Mundial por la poca actividad que tuvo bajo el mando de Javier Aguirre y su cuerpo técnico, el cual estaba integrado, entre otros, por Rafael Márquez, quien finalmente se quedó con el cargo de director técnico del Tri. Fue en ese entonces cuando el delantero comenzó a recibir llamadas del entorno de la selección y mostró su malestar por la poca comunicación que tuvo con Márquez durante la Copa del Mundo, argumentando que no se sentía valorado.

Después del Mundial salí un poco mal porque no tuve tanta participación. Una bronca conmigo mismo, no con el técnico ni con nadie. Obviamente yo quería jugar más, pero bueno, así es esto. Estoy viendo si sigo en la Selección o no"

Alexis Vega jugando con Toluca. (Mexsport)

Rafa Márquez ni caso le hizo a Alexis Vega

Ante tal postura, Márquez lo borró de sus primeras convocatorias para los partidos amistosos. Cuando Vega se dio cuenta de que el estratega iba en serio, se comunicó con él por medio de un mensaje de WhatsApp para hacerle saber que estaba en total disposición de jugar en la posición y el tiempo que se le requiriera.

Con el ambiente más calmado, Vega se limitó a guardar silencio hasta que Rafael Márquez visitó al Club Toluca a principios de semana. Ahí le informó directamente a él y a la directiva que estará contento de recibirlo de nuevo para la primera serie de partidos oficiales en esta nueva etapa de la Selección Mexicana.

De esta manera Alexis Vega, quien ha sido titular en 9 de los 13 partidos que ha disputado con los Diablos Rojos del Toluca y suma cinco goles en el Apertura 2026, regresa al Tricolor con el afán de dejar atrás los problemas mentales y disciplinarse por completo para jugar.