“Lo ha venido a cazar”: Se hace viral narracion española durante la tragedia de Jesús de Miguel

La tragedia ocurrida el pasado 2 de noviembre en el Estadio Heliodoro Rodríguez López durante el duelo entre Tenerife y Andorra sigue conmocionando al mundo del fútbol. Luego del trágico fallecimiento del delantero Jesús de Miguel tras el fuerte choque en los minutos finales, en redes sociales se han vuelto virales diversos videos que captan la transmisión en vivo del encuentro y la inmediata reacción de los narradores españoles al presenciar la dramática jugada.

En las grabaciones difundidas en redes sociales se aprecia cómo los cronistas presentes en la cabina de transmisión percibieron de inmediato la extrema gravedad de la acción. Sorprendidos por el impacto entre el atacante y el guardameta rival Jesús Owono, los comentaristas no dudaron en calificar la jugada con total crudeza desde el primer instante.

“Terrorífica. Roja para el portero, lo ha venido a cazar. Ha sido de las entradas más escandalosas que visto en mi vida”, expresó uno de los narradores durante la emisión en vivo.

A medida que las asistencias médicas ingresaban al terreno de juego para reanimar al jugador, los comunicadores continuaron detallando lo sucedido en la cancha:

Owono ha ido a cazarlo, entró como Karate-Kid con las piernas al pecho. Lo ha dejado literalmente tieso. ”

Asimismo, los analistas enfatizaron la imprudencia de la acción en el área, señalando el riesgo que conllevaba la salida del arquero visitante:

“Esa es una entrada que sabes que vas a hacer daño. No creo que deseara este deselance (Owono) pero la entrada es demasiada aparatosa”.

Afición gritó "asesino" a Owono tras el impacto

A la par de los comentarios en la transmisión, los videos difundidos en redes sociales permiten escuchar la tensa atmósfera que se apoderó de las tribunas del inmueble tinerfeño. Instantes después de la jugada y mientras el cuerpo médico atendía al futbolista sobre el césped, un sector numeroso de la afición local comenzó a manifestar su furia contra el portero del Andorra.

En las grabaciones se escucha claramente cómo los seguidores en el estadio comenzaron a corear el grito de "asesino, asesino" dirigido hacia Owono. Esta reacción ocurrió de manera inmediata por la espectacularidad e impacto de la entrada, mucho antes de que se confirmara la gravedad del estado de salud de Jesús de Miguel y su posterior fallecimiento en el hospital, en un choque que ha dejado marcado al balompié español.