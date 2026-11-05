El futbol español da el último adiós al futbolista Jesús de Miguel

En una jornada repleta de emotividad, respeto y dolor, la localidad toledana de Navahermosa despidió este jueves a Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife. El futbolista de 30 años falleció tras sufrir un traumatismo y paro cardiorrespiratorio a consecuencia de un choque desafortunado disputado durante el encuentro del pasado lunes ante el FC Andorra.

Familiares, vecinos y una nutrida representación del futbol nacional se congregaron en el municipio de donde es originaria la familia del jugador para acompañar a los suyos y rendirle un homenaje multitudinario.

El sepelio contó con la presencia de la plantilla completa del CD Tenerife, cuyos compañeros de equipo protagonizaron uno de los momentos más conmovedores al cargar a hombros el féretro rodeado de coronas florales en señal de apoyo y respeto.

A la ceremonia asistieron también directivos y personalidades destacadas del balompié, entre ellos representantes de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), el seleccionador nacional Luis de la Fuente, así como dirigentes de diversos clubes de LaLiga.

El Ayuntamiento de Navahermosa concluyó este jueves los tres días de luto oficial decretados tras la tragedia, en los cuales las banderas de los edificios municipales ondearon a media asta en señal de condolencia y reconocimiento institucional.

El plantel completo de Tenerife asistió a la ceremonia REUTERS

Mensaje de agradecimiento de la familia

Durante la ceremonia, el representante de Jesús de Miguel, Manuel Hernández, ofreció unas palabras a los medios de comunicación en nombre de la familia Alameda.

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por todas las amables palabras y por las muestras de cariño, apoyo y respeto que estamos recibiendo tras el fallecimiento de Jesús. Deja un vacío imposible de llenar, pero también un legado inmenso en todos los que compartimos la vida con él. Gracias por quererle y recordarle".

De igual forma, la familia solicitó privacidad y tranquilidad para sobrellevar el duelo en la intimidad familiar tras la ola de muestras de afecto recibidas desde todos los rincones del deporte profesional.