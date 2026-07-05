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VIDEO: Bellingham aprovecha errores de México y anota doblete 

Jude Bellingham aprovechó dos grandes errores de la defensa de la Selección Mexicana y con ello, Inglaterra tiene la ventaja en los Octavos de Final

Por: Eduardo Cristobal Colin

Bellingham anotó un doblete para mantener la ventaja de Inglaterra
Bellingham anotó un doblete para mantener la ventaja de InglaterraREUTERS

Momento complicado de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026. Pese a iniciar de buena manera, Jude Bellingham aprovechó dos graves errores de la defensa mexicana y ya pone en ventaja a Inglaterra (0-2).

Es increíble como, con dos latigazos, los Tres Leones se pusieron en ventaja gracias a la gran pegada que tiene el volante del Real Madrid.

Bellingham celebrando sus goles ante México
Bellingham celebrando sus goles ante MéxicoREUTERS

Así fueron los goles de Bellingham contra México

A pesar de que México tenía controlado el partido y tenía el momento del mismo a su favor, recibió dos duros golpes de una Inglaterra con mucha calidad.

Primero, en una jugada iniciada por Jordan Pickford, donde el balón le cayó a Saka en los linderos del área, superó a Gallardo en el mano a mano y mandó un centro.

Donde Bellingham aprovechó que Jorge Sánchez, quien no llegó a tiempo a cubrir el hueco y solamente la tuvo que empujar.

Un doblete de Bellingham que sentenció a México

Tan sólo un minuto después, México perdió el balón en la media cancha. Rice mandó a correr a Harry Kane y el ‘9’, en lugar de rematar, sacó un centro raso.

Pese a que Erik Lira se barrió, no alcanzó a cubrir y el ‘10’ inglés otra vez llegó para empujar el esférico.

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