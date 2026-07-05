VIDEO: Bellingham aprovecha errores de México y anota doblete 

Momento complicado de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026. Pese a iniciar de buena manera, Jude Bellingham aprovechó dos graves errores de la defensa mexicana y ya pone en ventaja a Inglaterra (0-2).

Es increíble como, con dos latigazos, los Tres Leones se pusieron en ventaja gracias a la gran pegada que tiene el volante del Real Madrid.

Bellingham celebrando sus goles ante México REUTERS

Así fueron los goles de Bellingham contra México

A pesar de que México tenía controlado el partido y tenía el momento del mismo a su favor, recibió dos duros golpes de una Inglaterra con mucha calidad.

Primero, en una jugada iniciada por Jordan Pickford, donde el balón le cayó a Saka en los linderos del área, superó a Gallardo en el mano a mano y mandó un centro.

Donde Bellingham aprovechó que Jorge Sánchez, quien no llegó a tiempo a cubrir el hueco y solamente la tuvo que empujar.

Un doblete de Bellingham que sentenció a México

Tan sólo un minuto después, México perdió el balón en la media cancha. Rice mandó a correr a Harry Kane y el ‘9’, en lugar de rematar, sacó un centro raso.

Pese a que Erik Lira se barrió, no alcanzó a cubrir y el ‘10’ inglés otra vez llegó para empujar el esférico.