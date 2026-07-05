"El sueño termina aquí": emotiva despedida de Javier Aguirre con la Selección Mexicana 

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, cierra su desafío futbolístico más importante con el orgullo en lo más alto. La eliminación de la Selección Mexicana lo tiene dolido, pero sin reproches en el sueño del Mundial 2026 en casa.

“Los 26 me hicieron muy feliz, deben irse con la cabeza en alto, no pudimos concretar una noche de alegría, quiero agradecer al público mexicano, estos cinco partidos fueron inolvidables, me despido de la Selección, del Estadio Azteca y me voy con mucho orgullo, me voy con tantos años de trabajo y con mucho sentimiento, porque viví aquí una gran parte de mi vida”, fue la reflexión que lanzó en su última noche como entrenador del combinado nacional.

Tras la eliminación a manos de Inglaterra (2-3) en los octavos de final, Aguirre aprovechó para dejar sus buenos deseos en la estafeta que entrega a Rafael Márquez para el siguiente ciclo mundialista hacia el 2030.

“Les deseo lo mejor, efectivamente cuando llegamos veníamos de un momento difícil. Ahora dejo todo al criterio de ustedes. Ponemos en balanza el crecimiento de Rafael Márquez y muchos jugadores, entendieron lo que es jugar con el corazón. Dormiremos poco, el sueño termina aquí.

“Sí (duele), porque era irnos con victoria, entregar cinco partidos, pero duele mucho, no voy a justificar nada, derrota es derrota. De esta selección hay mucha gente rescatable, tenemos más gente de Europa, de buen nivel, salvo dos o tres que por edad no conseguirán seguir, hay palabras de agradecimiento para Rafa (por su labor como auxiliar)”.

Entre los aspectos que Javier Aguirre destacó durante su gestión, celebró que el futbolista mexicano recuperó el deseo por ser llamado a las convocatorias.

“Hemos profesionalizado la Federación, el jugador tiene lo que necesita para jugar en la elite, hay que seguir exportando, cambiar la mentalidad, el futbol es de errores y aciertos, no hay que condenarnos por esto, estaremos hablando de otra cosa si hubiéramos sido más determinantes en jugadas clave.

“Pero sí se recuperó el orgullo, el himno tu gente, es un privilegio estar aquí, la gente afuera lo sabe y van a querer venir más y más. Siendo partícipe de este logro, me cuesta ahorita colgarme medallas que no me corresponden, volvimos a una identidad de ser mexicanos”.

Sobre su futuro, ¿aceptará mantener un cargo de mánager en la Selección Mexicana?

“Ni me podría sentar a hablarlo, necesito días y estar con los míos. Y de eso tomar una buena decisión, soy un hombre mayor, ya son muchos partidos de Copa del Mundo, emociones, no lo sé, pero sí sé que es mi último partido en el Azteca”, concluyó.