Santiago Gimenez terminó en el hospital tras la derrota de México ante Inglaterra

Terrible noche para Santiago Gimenez en el Estadio Ciudad de México. Los fantasmas de las lesiones no lo dejan en paz. Además de no evitar la eliminación de la Selección Mexicana a manos de Inglaterra (2-3) en el Mundial 2026, el delantero tampoco libró una lesión que lo mandó al hospital.

Corría el tiempo de compensación (98’), cuando el Chaquito en la disputa del balón se dobló el tobillo derecho.

Para la mala fortuna del equipo dirigido por Javier Aguirre, ya no contaba con cambios tras agotar los cinco, por lo que encontrar la igualada se complicó a pesar del acoso local en el área rival en los minutos restantes y el intenso apoyo de las gradas.

Al hablar de la labor de sus jugadores, Aguirre dejó ver su preocupación por el jugador del AC Milan.

“Te diría que no hay un sólo jugador que destaco por encima de alguien, estamos sufriendo, viendo el diagnóstico de Santi que fue al hospital, doloroso de caer de esta manera, duele mucho”, fueron sus sensaciones entre la eliminación en octavos de final y la baja del goleador.

Santi Gimenez ingresó al duelo al minuto 61’, cuando los mexicanos ya lo perdían por 1-3. Salió del campo el volante Gilberto Mora.

Sin embargo, el ataque de México no encontró ese revulsivo que pretendía, aunque la esperanza del Tricolor fue alimentada por Raúl Jiménez, en un penalti que cobró para el 2-3.

Cabe recordar que Santiago Gimenez perdió protagonismo con el AC Milan en Italia, luego de someterse a una cirugía del tobillo derecho, en diciembre pasado.

Ahora su futuro en la temporada 2026-20267 a nivel de clubes está en riesgo. Independientemente de la lesión, el mexicano ya no entra en planes del equipo italiano.

Por otro lado, el seleccionador mexicano también tuvo complicaciones con César Montes. En una entrevista previa al juego, el estratega reveló que el central no estaba al cien por ciento físicamente. Pero el Vasco lo mantuvo de titular solamente en el primer tiempo; para el complemento lo suplió por Edson Álvarez.