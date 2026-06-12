¡Guerra total! Barcelona demanda a Florentino Pérez por Caso Negreira

El FC Barcelona encendió las alarmas en el fútbol mundial al presentar una demanda de conciliación formal en contra de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. El club blaugrana acusa al mandatario merengue de lanzar afirmaciones falsas que atentan directamente contra la reputación e imagen de la institución catalana.

La directiva culé no se guardó nada tras las explosivas declaraciones que Florentino Pérez realizó en mayo. Durante una rueda de prensa y una entrevista posterior, el mandamás blanco vinculó directamente al Barcelona con prácticas de corrupción y aseguró que el Real Madrid sufrió un claro perjuicio deportivo durante años a causa del Caso Negreira.

¿Qué exige el conjunto blaugrana?

A través de un comunicado oficial, el Barcelona destapó su estrategia legal y sus exigencias inmediatas:

Retractación pública: Florentino Pérez debe catalogar sus propios dichos como falsos.

Freno a las calumnias: Detener las ofensas mediáticas que dañan el prestigio del club.

Paso previo a los tribunales: Esta demanda es el requisito obligatorio antes de proceder con una querella criminal por calumnias.

Si el presidente del Real Madrid decide no rectificar sus palabras de manera satisfactoria, la cúpula de Joan Laporta ya advirtió que irá hasta las últimas consecuencias legales en los juzgados para defender el escudo del FC Barcelona. La tregua institucional está completamente rota.