Canadá niega entrada al ghanés Thomas Partey para jugar el Mundial

El debut del mundialista de Panamá y Ghana se encendió de la peor manera luego de que las autoridades migratorias de Canadá le negaran el acceso a su territorio a Thomas Partey, mediocampista estrella y capitán de la Selección de Ghana. El actual jugador del Villarreal de España fue rebotado en la frontera, obligando al cuerpo técnico africano a romper por completo sus planes tácticos de cara al estreno en la Copa del Mundo este miércoles 17 de junio en Toronto.

El futbolista no pudo realizar el viaje desde el búnker de Ghana en Boston hacia la sede del encuentro tras habérsele negado la visa. El estricto bloqueo del gobierno canadiense se debe a los procesos legales extra-cancha que arrastra el jugador en Europa, vinculados directamente con acusaciones de agresión sexual y violación.

El durísimo golpe para las Estrellas Negras

La baja del mediocentro sacude por completo la interna africana en el peor momento posible:

Liderazgo roto: Ghana pierde a su hombre de jerarquía internacional y máximo referente en el mediocampo.

Postura de FIFA: El organismo rector se lavó las manos aclarando que los procesos de visado corresponden estrictamente a las leyes del país anfitrión.

Camino libre para Panamá: El cuadro canalero recibe una enorme e inesperada ventaja de cara al trascendental debut del Grupo.

Aunque el timonel del cuadro ghanés intentará sustituir esta baja en el mediocampo con figuras como Mohammed Kudus, la realidad es que el ambiente para Ghana no es el mejor y el escándalo extra-cancha ya manchó la concentración de las Black Stars.