Guardiola le podría robar dos piezas clave al cuerpo técnico de Rafael Márquez

Pep Guardiola disfruta como pocos de su tiempo libre. Después de poner punto final a su exitosa etapa en el Manchester City y acumular más de 15 años de dirigir distintos vestidores, decidió hacer una pausa para despejar la mente y alejarse de las exigencias del futbol.

Aunque los tipos de futbol como él, no duran mucho en esas etapas. Es por eso que, en cualquier momento, una llamada podría cambiar sus planes. La posibilidad de tomar las riendas de la selección de Estados Unidos podría volver a colocarlo frente a un nuevo desafío y, de paso, llevarlo a buscar a dos viejos conocidos que actualmente trabajan con Rafael Márquez.

De acuerdo con información de The Telegraph, Guardiola es uno de los candidatos que contempla Estados Unidos para ocupar el lugar de Mauricio Pochettino. Sin embargo, el estratega de 55 años tendría decidido rechazar cualquier propuesta, pues su prioridad es cumplir un año completo de descanso.

En caso de cambiar de opinión y aceptar el desafío, tendría dos nombres muy claros para conformar su equipo de trabajo. El primero es Juan Manuel Lillo, actual auxiliar de Rafael Márquez y uno de los hombres más cercanos a Guardiola.

La relación entre ambos va mucho más allá de lo profesional. Lillo fue su mano derecha durante varios años en el Manchester City. Su conocimiento del futbol de la región y de la Concacaf, sería un valor añadido para un proyecto con Estados Unidos.

El segundo elemento es Xabier Mancisidor, entrenador de porteros del equipo de Rafael Márquez. Su experiencia y entendimiento de la metodología del español lo convierten en otro candidato natural para acompañarlo.

No sería la primera baja que enfrenta el proyecto de Márquez. Paul Lorente, quien se desempeñaba como preparador físico, dejó el cuerpo técnico del mexicano luego de que Javier Aguirre lo requiriera para incorporarse a su equipo de trabajo en el Valencia.

Mientras Márquez prepara su camino a la Copa del Mundo de 2030, Guardiola podría llevarse dos piezas importantes de su estructura. Aunque, por ahora, el catalán parece tener otros planes: alejarse del futbol durante 12 meses.