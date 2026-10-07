Cleveland se niega a morir: Los Guardians evitan la barrida de la serie ante Chicago White Sox

Los Cleveland Guardians se negaron a morir en la postemporada y evitaron la eliminación en la Serie Divisional de la Liga Americana (ALDS) al apalear 9-3 a los Chicago White Sox en el Guaranteed Rate Field. Guiados por una actuación implacable de siete lanzadores, la novena de Cleveland logró mantenerse con vida en los playoffs de la MLB, reduciendo la desventaja en la serie a un 2-1 que aún favorece a los patiblancos.

Una noche histórica de 19 ponches en el montículo

La gran historia del encuentro radicó en el montículo visitante. Los serpentineros de los Guardians completaron una jornada de época al recetar 19 ponches. El zurdo Foster Griffin se acreditó una valiosa victoria en labor de relevo tras sustituir temprano al abridor Daniel Espino.

Griffin firmó una actuación memorable en la historia de la franquicia al silenciar los maderos locales y abanicar de forma consecutiva a siete rivales en un lapso de 2.2 episodios. A la hora cero, la defensiva de Cleveland demostró una enorme solidez al dejar a 10 corredores de los White Sox varados en las almohadillas.

A pesar de que Chicago pegó primero en la pizarra gracias a un doblete productor de Kyle Teel en el primer capítulo, la respuesta de Cleveland cambió el destino de la eliminatoria. El bullpen de los Medias Blancas colapsó temprano en la tercera entrada tras la salida del abridor Sean Newcomb. Los Guardians capitalizaron de inmediato el descontrol rival armando un rally definitivo de cuatro anotaciones, coronado por un espectacular triple con las bases llenas por parte de Jo Adell, quien hizo historia al ligar juegos consecutivos de playoffs conectando un batazo de tres esquinas.

La ofensiva de Cleveland continuó castigando a los relevistas locales en la parte alta del quinto episodio mediante la velocidad de José Ramírez, quien timbró la quinta rayita del juego. Finalmente, la novena visitante le dio tintes de paliza al compromiso al timbrar cuatro carreras adicionales entre el octavo y noveno rollo, asegurando un triunfo vital para sus aspiraciones de campeonato.

¿Dónde y a qué hora ver en vivo el Juego 4 de la serie?

El crucial Juego 4 de la ALDS se disputará este jueves 8 de octubre a las 16:00 horas (tiempo del centro de México) en el Guaranteed Rate Field de Chicago y será transmitido por FOX ONE.

(El horario queda sujeto a cambios de acuerdo a otros resultados).