La fortaleza e inspiración del 'Tala Rangel están en la tribuna; ya es un ídolo de chicos y grandes 

Raúl Rangel fue espectacular en el triunfo de México sobre la Selección de Corea del Sur (1-0). En el duelo del Mundial 2026 disputado en el Estadio Guadalajara, el portero fue clave para mantener la ventaja.

Cho Gue-sung le remató de cabeza. El coreano fue certero. Gol casi cantado de los asiáticos; sin embargo, el meta de 25 años logró rechazar. En el fugaz rebote apareció Yang Hyun-jun, pero sin éxito ante el milagroso manotazo del originario de Zapotlán el Grande, Jalisco.

¿De dónde saca la inspiración el ‘Tala’, convertido hoy en el principal guardián de la portería mexicana?

Además de los entrenamientos y del talento, Rangel tiene en las gradas de los juegos más importantes a su mayor fortaleza, la familia.

“Raúl es una persona increíble, tiene una familia que lo apoya muchísimo, se notó al final del juego (contra Corea del Sur) que agradeció a toda su familia, nos decía que al salir a calentar, lo primero que hizo fue buscar a su familia, es fundamental”, compartió su prima Fátima Rangel, en charla con Excélsior.

Fátima se une al cobijo del guardameta de las Chivas del Guadalajara. Incluso en su paseo por el Andador 20 de noviembre de Zapopan no dudó en presumir el jersey de la Selección Mexicana con el dorsal “Rangel”.

La familiar también señaló orgullosa que José Raúl ya es un ejemplo de vida para los niños.

“El ‘Tala’ es algo así como su ídolo y eso va inculcando no sólo la pasión del futbol, es apasionarse de hacer algo en la vida que los haga felices”.

Con poco más de año y medio como titular de la portería en la Selección Mexicana, Rangel Aguilar acumula 16 partidos oficiales con México y par de títulos del 2025, la Copa Oro y la Concacaf Nations League.

Mientras los recuerdos de la infancia salen a flote, Fátima compartió la manera en que la familia vive a distancia los partidos de Raúl Rangel ya sean de Chivas o de la Selección Mexicana.

“Es una pasión increíble, se siente mucha alegría, pero también es algo que no puedes transmitir, algo tan interior que se expande. Ver a los aficionados apoyando es increíble.

“¿Qué recuerdo de niños? Siempre le gustó el futbol, a mí no tanto, yo jugaba en ocasiones, pero él siempre ha sido apasionado, mucho, más en la primaria y secundaria”.

Al momento en la Copa del Mundo 2026, Raúl Rangel ha figurado con la responsabilidad de la portería. No ha recibido gol (Sudáfrica 2-0 y Corea del Sur 1-0), el ‘Tala’ ha llevado con honor la estafeta adquirida por el veterano Guillermo Ochoa gracias al extra de inspiración.