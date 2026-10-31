Checo Pérez gana un lugar en la parrilla del GP de México tras descalificación a Lawson

Sergio Pérez ha ganado un lugar en la parrilla de salida del Gran Premio de la Ciudad de México luego de que la FIA informó de la descalificación del neozelandés Liam Lawson luego de que su coche no pasó la inspección técnica posterior a la calificación de esta tarde.

El piloto de Racing Bulls se había colocado en la parrilla en la octava posición tras alcanzar la Q3 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La sanción a Lawson llegó por la gestión de potencia de su monoplaza. En términos sencillos, el sistema de recuperación de energía (MGU-K) de su auto no redujo la entrega de potencia eléctrica a la velocidad que exige el reglamento justo al cruzar la línea de meta en su vuelta rápida.

Aunque los comisarios de la FIA admitieron que no le otorgó una ventaja directa de rendimiento, las normas de la F1 imponen la descalificación automática a cualquier vehículo que incumpla los parámetros técnicos.

Con la exclusión del piloto de Racing Bulls —quien cae hasta el fondo de la parrilla—, Checo Pérez avanzó una posición y tomará la salida desde el lugar 20 a bordo de su Cadillac F1. El tapatío, que lidió con complicaciones de salud y un cambio de motor preventivo durante el fin de semana, se había ubicado en el puesto 21, justo por delante de su compañero Valtteri Bottas a quien aventajó por siete décimas de segundo.

La sanción a Lawson también tiene un impacto en el top 10. Arvid Lindblad heredó la octava plaza y Pierre Gasly ingresó al top 10 de salida. En la parte alta, Lewis Hamilton sostendrá la pole position junto a George Russell en la primera fila.