El AMR26 se presentó, el primer coche de Aston Martin diseñado por Adrian Newey

La era Adrian Newey, el diseñador más famoso de la Fórmula 1 que logró éxitos con McLaren y Red Bull comenzó oficialmente este lunes cuando lanzó al mundo la decoración del AMR26, el monoplaza con el que Aston Martin disputará la temporada 2026 de la máxima categoría en una carta de intención para luchar por el ansiado campeonato.

En una transmisión en línea plagada de problemas técnicos que retrasó en varias ocasiones el programa, Aston Martin presentó desde Arabia Saudita el monoplaza pintado, con el tradicional color verde que se ha hecho tradicional desde que Lawrence Stroll tomó los controles del equipo para convertirlo en la representación de la firma británica automotriz.

El coche es la primera creación de Newey con Aston Martin y también contará con el motor Honda. La firma japonesa había dejado la Fórmula 1 hace unos años antes de recapacitar y mantener su apoyo con Red Bull hasta finales de la temporada 2025, esto mientras preparaban la nueva unidad de potencia que recién debutó en pista.

El ingeniero británico tomó el control del proyecto desde el año pasado y ascendió como jefe de la escudería luego de una serie de movimientos al interior quedando como la cabeza, reportando directamente a Lawrence Stroll.

Aston empezó retrasado su desarrollo del AMR26 luego de que llegaron al shakedown en Barcelona a finales de enero solo para los últimos dos días, con jornadas en donde tuvieron complicaciones con la unidad de potencia Honda.

A partir de este año, la firma nipona es únicamente proveedor de motores de Aston Martin y después de las primeras pruebas admitieron que existe un retraso respecto a sus competidores, pero no de la misma forma en que sucedió cuando regresaron a la F1 con McLaren en la primera era de los motores híbridos justo con Fernando Alonso.