Para Vozinha la vida comienza a los 40 ante el sorpresivo interés del Inter de Miami

Josimar José Évora Dias Vozinha llegó a la Copa del Mundo como un agente libre sin equipo y potencial víctima de las potencias al ser el arquero de la modesta selección de Cabo Verde. Ahora, el veterano arquero se ha convertido en el objeto del deseo de varios equipos, al ser una de las revelaciones de la justa, entre los que destaca el Inter de Miami de la MLS.

Vozinha se convirtió en el símbolo de la aguerrida Cabo Verde, que desde su presentación con un increíble 0-0 ante España (con el veterano arquero de 40 años como figura con grandes atajadas), labró un camino hasta los dieciseisavos de final para sorpresa de muchos luego de que está era su primera justa mundialista.

¿Cómo fue el desempeño de Vozinha en la Copa del Mundo?

Vozinha tenía una modesta cuenta de Instagram con 50 mil seguidores y con forme avanzó el campeonato este número creció hasta los 27.6 millones de seguidores. Su imagen levantando compañeros que cayeron al campo llenos de tristeza tras la eliminación contra Argentina (3-2, en tiempo extra) se viralizaron y lo encumbraron todavía más como el líder de la generación dorada del futbol caboverdiano.

En cinco partidos, Vozinha dejó en cero su portería en un par de ocasiones (contra España y Arabia Saudita). Terminó con cinco tantos en contra, pero tres de ellos cayeron en el duelo definitivo ante el campeón defensor Argentina.

¿Puede ser Vozinha compañero de Lionel Messi en el Inter de Miami?

Con la partida de Cabo Verde comienza un periodo obligado de descanso de los jugadores de por lo menos tres semanas. En el caso de Vozinha no tiene la obligación de reportarse con ningún equipo, pues su contrato con el G.D. Chaves, de la segunda división de Portugal, había terminado.

Como agente libre, el portero de Cabo Verde analizará las opciones en su futuro, entre las que están nuevas vinculaciones con la segunda división en Portugal, pero también la de dar un giro por completo a su vida con una mudanza a Miami y ser compañero de Lionel Messi en el equipo del Inter, propiedad del inglés David Beckham.