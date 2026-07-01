Atlas ya luce a sus nuevos propietarios: Grupo PRODI

Previo a que arranque la actividad en el Apertura 2026 de la Liga MX, Atlas presentó a Grupo PRODI como sus nuevos dueños, arrancando una nueva etapa ante la mirada de Mikel Arriola -Presidente de la FMF- y Pablo Lemus, Gobernador de Jalisco.

Poniendo la primera piedra del proyecto que arranca en la entidad Rojinegra 3 veces campeona del futbol mexicano, Mikel Arriola les dio la bienvenida a la Liga MX:

Llega al futbol mexicano una familia de empresarios exitosos, que confían en su país y que han volteado a ver al deporte profesional, y eso a nosotros nos llena de honor y orgullo. Entienden la esencia y la fisionomía del club. Bienvenido, Pepe, a la LIGA BBVA MX; es un placer tener empresarios como tú", Mikel Arriola.

Figuras del pasado y el presente reciente del club Rojinegro fueron mencionados por Mikel Arriola, como lo son Rafa Márquez -parte del Cuerpo Técnico de México durante el Mundial 2026- y Julián Quiñones, quien luce en el Tri años después de proclamarse bicampeón con el cuadro de la Perla Tapatía:

Atlas ha tenido en sus filas gente importante como Rafael Márquez y Julián Quiñones, quienes ponen el nombre de México y de Atlas muy en alto. Ellos son parte de la esencia de los rojinegros. Los nuevos dueños, tienen en sus manos una marca muy poderosa, con una afición apasionada que no hace mucho celebró un bicampeonato, mismo que representa la importancia del Atlas en el futbol mexicano", afirmó Arriola.

Será el viernes 17 de julio cuando Atlas dispute su primer partido oficial tras el anuncio de sus nuevos propietarios, duelo que se llevará a cabo en el Estadio Nou Camp cuando midan fuerzas ante León en duelo correspondiente a la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX.

BFG