Gilberto Mora se ‘congela’

Las condiciones climáticas en México han pegado en distintas zonas del país, donde en Juárez se ha visto la caída de nieve. En Tijuana pasó algo parecido y Gilberto Mora mostró cómo se encuentra una de las zonas del estado.

En las imágenes que compartió Gil Morita en Instagram, se puede apreciar nieve sobre la superficie, donde el futbolista de 17 años luce bien abrigado para aguantar que no se “congele”.

Nuestro país ha sufrido la masa de aire ártico que impulsó el Frente número 30. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles 28 de enero de 2026, “frío a muy frío con posibles heladas y bancos de niebla en el oriente y centro de México”.

Hace unos días, el equipo de Juárez también mostró algunas imágenes de cómo amaneció el Estadio Olímpico, donde los futbolistas se animaron a lanzarse bolas de nieve.

Gilberto Mora sufriría una pubalgia, lesión que viene arrastrando desde la pretemporada. Para los amistosos de la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia, se anunció su baja para tratar de cuidar a la ‘joya’. Por el momento, Xolos de Tijuana no ha dado un diagnóstico oficial.

“La decisión se tomó debido a las molestias físicas que el futbolista ha venido presentando desde las primeras jornadas de la Liga MX. En coordinación con su Club, se determinó que el jugador continue con el tratamiento y proceso de recuperación bajo la supervisión de su equipo”, indicó la Selección Mexicana.

SE ESPERA UN NUEVO FRENTE FRÍO EN MÉXICO

El Servicio Meteorológico Nacional anunció que para el próximo viernes se espera un nuevo frente frío y su masa de aire se aproximará e ingresará a la frontera norte del territorio mexicano.

“En interacción con una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán fuertes rachas de viento y descenso de las temperaturas en el noroeste, norte y noreste del país. Durante ese día y el sábado, el frente frío (posible número 32) originará lluvias intensas en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, así como chubascos y lluvias fuertes en regiones del noreste, oriente y sureste del territorio nacional”, indicó.

El próximo sábado 31 de enero, Monterrey recibirá a Xolos en la reanudación de la Liga MX, duelo que se jugará a las 19:00 horas.