Gilberto Mora: Del debut con Xolos al Mundial, la historia del prodigio mexicano

Hace 18 años nació aquel jugador que hoy tiene puestas todas las esperanzas de que su historia sea la mejor del futbol mexicano. Gilberto Rafael Mora Zambrano, la joya mexicana, está de fiesta y aunque aún es muy joven, ha tenido una destacada trayectoria en México.

El ‘nacimiento’ de Gilberto Mora en Liga MX

Aquel 18 de agosto de 2024, en el Estadio Caliente, la Liga MX presenció uno de esos momentos que rara vez se repiten. Con apenas 15 años y 10 meses, Gilberto Mora ingresó al minuto 72 en lugar de Efraín Álvarez.

Lo hizo por decisión del técnico Juan Carlos Osorio, en un partido adelantado del Apertura 2024 ante Santos Laguna que terminó 3-1 a favor de los Xolos. El joven portaba el dorsal 251, símbolo de que aún pertenecía a las fuerzas básicas, pero en tiempo de compensación regaló una asistencia para el gol de Jaime Álvarez.

El debut de Gilberto Mora en Liga MX MEXSPORT

Así se convirtió en el tercer debut más joven en la historia de la Liga MX, solo por detrás de Víctor Mañón y Martín Galván, y en el más joven en estrenarse con el primer equipo de Tijuana.

Doce días después, el relato se volvió aún más contundente. Ante el León, ‘Morita’ recibió su primera titularidad y se convirtió en el jugador más joven en arrancar un partido de Liga MX (15 años y 320 días). Esa misma noche marcó el gol que dio la victoria 2-1 a los fronterizos, estableciendo el récord del anotador más joven en la historia de la Primera División mexicana.

Aquella asistencia del debut y aquel primer gol no fueron casualidad: el futbol mexicano acababa de descubrir a una joya en las filas de los Xolos.

La irrupción de Gilberto Mora en liga y Selección

Desde aquella noche en Tijuana, la progresión de Mora fue meteórica. Hasta la fecha ha acumulado 63 partidos en la Liga MX con el primer equipo de Tijuana y ha anotado 15 goles (además de contribuciones en Leagues Cup), números notables para un jugador que aún no cumplía 18 años.

El salto a la Selección Mexicana no tardó. En enero de 2025, con 16 años, debutó en un amistoso no oficial ante el Internacional de Porto Alegre y se convirtió en el jugador más joven en vestir la camiseta absoluta.

Su debut oficial llegó en los Cuartos de Final de la Copa Oro 2025 ante Arabia Saudita (28 de junio), a los 16 años y 257 días, rompiendo el récord histórico. Participó en el torneo, incluyendo la final, y México se coronó campeón:

Mora se convirtió en el futbolista más joven en levantar un título importante con la Selección. Antes había pasado por categorías como Sub-15, Sub-16 y Sub-17 (donde incluso fue capitán a los 15), y disputó el Mundial Sub-20, pero su calidad aceleró todo el proceso.

Las récords que rompió Gilberto Mora

La precocidad de Mora no solo se midió en debuts, sino en récords acumulados. Es el goleador más joven de la historia de la Liga MX, el más joven en debutar con México de forma oficial, el más joven en ganar un título mayor con el Tricolor y, posteriormente, el mexicano más joven en disputar una Copa del Mundo (rompiendo una marca de 96 años).

En club sumó decenas de partidos y goles en poco más de dos años, con rachas destacadas de anotaciones en el Apertura 2026. Con la Selección, sus apariciones crecieron hasta superar la decena, y en septiembre de 2026 marcó su primer gol con el Tri ante Colombia, convirtiéndose también en el anotador más joven de la historia de la absoluta.

Hoy, con 18 años y portando el dorsal 10 tanto en Tijuana como en la Selección Mexicana, su peso específico es evidente: es el eje creativo del mediocampo, el referente de una generación que no espera y un jugador cuya proyección ya genera interés de clubes de élite europea.

El Mundial 2026, la cúspide de Gilberto Mora

Para el Mundial 2026, Gilberto Mora llegó con un cartel enorme: el más joven del torneo, promesa máxima del futbol mexicano y titular en potencia de Javier Aguirre. Debutó el 11 de junio ante Sudáfrica, en el partido inaugural, ingresando al minuto 66 con 17 años y 240 días.

Rompió el récord de Manuel Rosas (1930) como el mexicano más joven en un Mundial y se ubicó entre los más jóvenes de la historia del torneo.

Jugó de buena manera en la fase de grupos y en la eliminatoria, con titularidades importantes (como ante Ecuador en dieciseisavos, donde fue el segundo más joven en arrancar un partido de eliminación directa tras Pelé)

El reconocimiento llegó de las mayores figuras. Tras la eliminación ante Inglaterra en octavos (2-3), Jude Bellingham buscó a Mora, lo consoló, intercambió camisetas con él y reconoció su calidad.

El inglés, uno de los mejores mediocampistas del mundo, mostró con el gesto y las palabras que el joven de Xolos ya estaba a la altura de las grandes estrellas.

Para Gilberto Mora, el Mundial 2026 no fue solo una participación histórica: fue la confirmación de que la joya descubierta en agosto de 2024 ya tenía peso global. Su carrera apenas comienza, pero aquella cita mundialista marcó, hasta ahora, su techo más alto.