Taco es un mensaje de paz: extranjeros, felices en México

El taco mexicano se ha vuelto un símbolo universal de fraternidad. Un alimento que va más allá del sabor. Es un mensaje que recuerda al resto del mundo que México tiene sus puertas abiertas. Así lo pregona Peyman Mansuri Asl.

Es nacido en Irán, pero se siente mexicano después de 11 años viviendo en nuestro país. Se roba todas las miradas en el camino para ingresar al Estadio Guadalajara, para disfrutar el partido entre Corea del Sur y Chequia.

Fotos y comentarios amigables recibe Peyman Mansuri Asl, porque su vestimenta resalta de las camisetas verdes de México, del rojo de los protagonistas de esta noche. Está disfrazado de un taco.

“Es mi comida favorita, representa a México. Me toman muchas fotos y videos. Claro (que el taco es un mensaje de paz entre naciones), imagina que en Irán hace 15 años sólo había dos restaurantes mexicanos, ahora si vas, encuentras más, nos saben igual, pero claro es símbolo de paz”, expresa mientras se vuelve el centro de atención entre los fanáticos.

Detrás de la sonrisa y emoción por asistir a un juego del Mundial 2026, hay una sensación de tristeza por el conflicto de naciones que han afectado el arribo de selecciones a sus respectivos campamentos en Estados Unidos.

“No está nada padre (negación de visados), no debería pasar porque el futbol no debería ser político, en México se ha recibido a todos con brazos abiertos, se debía trabajar más con estados Unidos, es un problema para todos como ha pasado con los africanos y de mi país, hace que el Mundial pierda el objetivo de dejar atrás las guerras”.

El fan que ha hecho del taco un símbolo de hermandad. Christian Mendoza

Además de rendir tributo a la cultura mexicana, insiste en que el taco debe ser un poderoso mensaje entre los aficionados que acudieron al primer juego del Mundial en Guadalajara 2026.

“Más por donde soy, una parte el gobierno es un problema, por otro lado hemos visto protestas y gente que ha muerto por protestar, acabamos de pasar guerras, el conflicto de Medio Oriente, Rusia y Ucrania, qué necesidad hay de eso”, cuestiona con dolo.

De manera personal, Peyman Mansuri Asl compartió la situación que más sufre al viajar.

“Muchas veces me pasa. Estoy en un aeropuerto, me ven el pasaporte y ya es un tema. A EU no puedes ir”.

Antes de repartir las últimas fotos e ingresar al Estadio Guadalajara, Peyman Mansuri Asl reflexiona sobre la amabilidad y hermandad que se encuentra en territorio mexicano.

“México siempre abre las puertas a todos, con mucha gente platico y explico las cosas que vivo en México y las razones es que en México te sientes en casa, a mis papás los veo cada dos años en Irán, cuando voy siento que ya no voy a mi país sino de viaje, es parte lo que hace México grande, que todos lo quieran”.