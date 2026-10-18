Getafe analiza posible fichaje de Sergio Ramos 

El nombre de Sergio Ramos vuelve a resonar con fuerza en el entorno de LaLiga. El experimentado defensor andaluz, de 40 años y sin equipo tras concluir su etapa con los Rayados de Monterrey, se encuentra en la órbita del Getafe como una alternativa para reforzar la zaga.

En declaraciones concedidas a Tablero Deportivo de Radio Nacional de España, el presidente de la entidad azulona, Ángel Torres, admitió de forma abierta la existencia de acercamientos entre la directiva y la representación del futbolista.

“Ha estado hablando conmigo su agente, su hermano”, reveló el dirigente getafense al ser cuestionado sobre el interés por el camero.

Ramos no era prioridad en Getafe

A pesar de haber dado un «sí» rotundo al ser preguntado si le gustaría contar con el legendario zaguero en su plantilla, Ángel Torres matizó que el movimiento no se considera un fichaje urgente en la planificación actual.

La principal razón radica en la distribución de la plantilla exigida por el director técnico José Bordalás, puesto que el Getafe cuenta actualmente con seis defensas centrales en el primer equipo, por lo que la posición está bien cubierta en este momento. Por ello, la prioridad del cuerpo técnico se centró en la llegada de jugadores de banda para dar mayor recorrido al juego exterior, aunque la directiva no descarta retomar la operación más adelante si la dinámica de la competición lo requiere.

Sergio Ramos, exjugador de Rayados de Monterrey, comprará al Sevilla de España @Rayados

“Tenemos seis centrales. No es una posición que ahora mismo necesite... El míster quería bandas. Pero todavía no es tarde. Quiero decir que está en la lista de futuribles”, añadió Torres sobre la viabilidad de la operación.

Posible reencuentro con Carvajal

La vía del Getafe no es una opción repentina; el propio presidente admitió que el club lleva un tiempo siguiendo la pista de Sergio Ramos. En caso de concretarse su llegada en las próximas semanas o de cara a la ventana invernal de transferencias, se daría un reencuentro de vestuario entre Ramos y Dani Carvajal, su antiguo compañero en el Real Madrid y en la selección española, quien se incorporó recientemente al proyecto azulón con contrato hasta junio de 2027.