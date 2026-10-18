Emily Delgado y Ania López, listas para el debut de México en el Mundial Femenil Sub-17

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 debutará este lunes 19 de octubre ante España en la Copa del Mundo de Marruecos 2026. El encuentro se disputará a las 09:00 horas, tiempo del centro de México, en la Cancha 2 del Women’s Football Complex de Rabat.

Las jugadoras Emily Delgado y Ania López compartieron sus expectativas antes del inicio de la competencia, en la que México buscará repetir una actuación destacada en la categoría.

La selección nacional llega al certamen con el antecedente de haber conseguido el tercer lugar en la edición de 2025, cuando venció a Brasil por 3-1 en la tanda de penales. Ahora, el plantel tendrá una nueva oportunidad de competir por un resultado importante en el escenario internacional.

Emily Delgado busca transmitir su experiencia mundialista

Para Emily Delgado, el partido contra España representará el inicio de su segunda participación en una Copa del Mundo Sub-17. La futbolista formó parte del equipo que obtuvo la medalla de bronce en 2025, una experiencia que considera valiosa para afrontar nuevamente un torneo de esta magnitud.

La mexicana señaló que su objetivo es ayudar a sus compañeras a manejar la presión del debut y transmitirles confianza a partir de lo aprendido en la edición anterior. También destacó la importancia de mantener la concentración en el trabajo del equipo durante la competencia.

Participar el año pasado me ayudó mucho a saber el significado de jugar a este nivel y a controlar mejor mis nervios. Ahora lo que quiero es compartirles esa experiencia a mis compañeras, transmitirles confianza y recordarles que debemos estar enfocadas en lo nuestro”, expresó.

Su experiencia será uno de los elementos que podrá aportar al grupo durante el torneo, particularmente para las futbolistas que vivirán por primera vez la exigencia de una Copa del Mundo de la categoría.

Ania López se prepara para su primer Mundial

La guardameta Ania López afrontará su primera experiencia mundialista con la selección mexicana. La portera manifestó su emoción por representar al país y aseguró que se ha preparado para responder cuando el cuerpo técnico encabezado por Miguel Gamero requiera de su participación.

Es una emoción y un orgullo muy grande, todas hemos trabajado mucho para estar aquí. Agradezco mucho la oportunidad de representar a México y darle con todo. Me he preparado mucho para ayudar al equipo, sé que en un torneo como este cada detalle cuenta, mi objetivo es estar para cuando me necesiten”, declaró.

López también dejó abierta la posibilidad de participar como titular, una decisión que corresponderá a Miguel Gamero para el encuentro inaugural frente a España.

Calendario y transmisión de México en el Mundial Sub-17

El primer partido del conjunto mexicano se podrá ver en vivo por Canal 9, en televisión abierta, y mediante ViX Premium. El silbatazo inicial está programado para las 09:00 horas del lunes 19 de octubre.

Después del enfrentamiento ante España, México continuará su participación en la fase de grupos frente a Chile, el jueves 22, y Australia, el domingo 25 de octubre. Los tres compromisos están programados en el Women’s Football Complex de Marruecos.