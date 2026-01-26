¿Se va o se queda en Monterrey? Germán Berterame habló sobre la oferta del Inter Miami

El entorno de los Rayados de Monterrey se encuentra en vilo tras las recientes declaraciones de su figura, Germán Berterame. Luego de cumplir con sus compromisos internacionales con la Selección Mexicana, el atacante naturalizado no solo regresó con la satisfacción del deber cumplido, sino también con una maleta llena de dudas respecto a su continuidad en la Liga MX. La posibilidad de emigrar a la MLS para unirse al Inter Miami es más real que nunca.

Germán Berterame tendido sobre el césped. Mexsport

Para el ariete, vestir la camiseta nacional ha sido una inyección de motivación pura. Tras su reciente participación con el Tri, Berterame dejó claro que su prioridad absoluta es mantenerse en el radar de Javier Aguirre de cara a la próxima Copa del Mundo. "Siempre me deja una gran satisfacción la selección. Para mí y para todos siempre será una gran ilusión estar en el Mundial". Sin embargo, el camino hacia esa meta podría dar un giro de 180 grados en los próximos días si decide aceptar la propuesta del equipo de Florida.

EL INTER MIAMI EN EL HORIZONTE Y EL ANÁLISIS FAMILIAR

La oferta del Inter Miami no es un rumor pasajero. El propio jugador confirmó que la propuesta está sobre la mesa y que esta semana será crucial para determinar su futuro profesional. Al aterrizar de su gira con el equipo nacional, Germán Berterame fue enfático en que la decisión se tomará con calma y en consenso con su círculo íntimo. "La verdad que ahora estoy muy contento con lo de la selección. Recién hoy llego y ahora, a disfrutar la familia. Lo analizaremos toda esta semana".

Germán Berterame con el dorsal 17 en el Tri. Mexsport

De concretarse el traspaso, el delantero enfrentaría un periodo de inactividad de aproximadamente 20 días, considerando que la temporada de la MLS arranca el próximo 21 de febrero. El objetivo del club estadunidense es que Berterame debute contra LAFC, integrándose de inmediato a un plantel que busca dominar la liga norteamericana. Esta mudanza sería estratégica, pues para la fecha FIFA de marzo, el jugador ya tendría ritmo de competencia con al menos cinco partidos disputados bajo el mando de su posible nuevo técnico.

EL FACTOR GOLEADOR QUE SEDUCE AL TRI

El rendimiento del delantero en el futbol internacional ha ido de menos a más. Aunque su titularidad contra Panamá fue discreta y poco determinante, su redención llegó en el compromiso frente a Bolivia. En un duelo marcado por el intenso calor, Berterame demostró su olfato goleador al aprovechar un rebote dentro del área, controlando con frialdad y sacando un potente disparo que le dio la victoria a México.

Ese gol no solo significó un triunfo para el combinado nacional, sino que reafirmó por qué equipos de la talla del Inter Miami están dispuestos a sacarlo de la Sultana del Norte. El análisis de Javier Aguirre y su cuerpo técnico será vital; si Berterame logra mantener su cuota goleadora en Estados Unidos, su lugar en el proceso mundialista parece estar más que asegurado. Por ahora, la afición de Monterrey espera con ansias el desenlace de una semana que podría marcar el fin de la era del atacante en el Gigante de Acero.