A George Russell no le motiva el subcampeonato: “Sólo hay una posición que importa, la primera”

George Russell sabe que necesita más consistencia para ser un firme contendiente para ser campeón de Fórmula 1 en los años por venir, luego de ser ampliamente superado por Kimi Antonelli.

El italiano sólo necesita dos puntos para asegurar matemáticamente su primer título mundial, mismos que es muy probable que consiga este fin de semana en la Ciudad de México, mientras su coequipero británico de Mercedes sigue en la batalla por el segundo lugar general.

Parte de la irregularidad se debe a diversos factores, que han ido desde las fallas de confiabilidad del modelo W17 a lo largo de la campaña hasta problemas para maximizar el rendimiento del mismo.

Creo que es fundamental para mí intentar ganar algo de consistencia”, afirmó en la rueda de prensa de la FIA rumbo al Gran Premio de México.

Hace un par de carreras, logramos la ‘pole’ con una ventaja de ocho décimas y ganamos la carrera. Luego, la semana pasada, terminé octavo. Nunca antes en mi carrera había tenido una temporada en la que el rendimiento fluctuara tanto”.

Sé que la capacidad está ahí, porque no se pueden ofrecer actuaciones como la de Bakú si uno ha perdido el toque”.

Russell no ha logrado identificar la causa de esta variación de resultados, ejemplificando casos como la victoria en Azerbaiyán, obtención de ‘pole positions’ en Canadá, Barcelona y Austria, un sexto puesto de salida en Mónaco en el proceso, o pasar de ocupar la primera fila en Zandvoort y Monza a ser sexto en Madrid.

Su serie de resultados lo dejaron en plena lucha por el subcampeonato, al superar por un punto a Lewis Hamilton, por seis a Max Verstappen y por nueve a Charles Leclerc rumbo al Gran Premio de México.

Si bien salir avante en esta batalla es prioridad, pero no algo que le motive del todo.

Para cualquier piloto en la parrilla, solo hay una posición que importa: la primera”, expresó.

“Ser el mejor del resto no es algo con lo que uno sueñe cuando es niño. Por supuesto, quiero terminar lo más arriba posible y ganar tantas carreras como pueda. Pero, más allá de la clasificación final, lo que realmente me importa es cerrar la temporada con buenas sensaciones”.

Si termino segundo, tercero, cuarto o quinto, lo que determinará si duermo bien o mal será mi rendimiento, no el puesto en sí. Al final, en este deporte, si no es la primera posición, es prácticamente como si no fuera nada”.

Russell también destacó la personalidad de su coequipero Antonelli, reconociendo que ha estado en un nivel superior durante este año, minimizando posibilidades de tensión en el equipo.