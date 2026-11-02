George Russell rompe el silencio tras mala temporada, y perder el título de F1 ante Kimi Antonelli

El arranque de temporada para George Russell pintaba para ser el año que lo consagraría como campeón mundial por primera vez en su carrera; sin embargo, el título se lo terminó arrebatando su propio coequipero, Andrea Kimi Antonelli. Un día después de la coronación de su compañero, Russell publicó un mensaje en Instagram, en el que mencionó que fue una campaña difícil, pese a tener el mejor monoplaza de la parrilla, pero dejó claro que ya tiene la mira puesta en 2027.

Si existe una palabra que defina el inicio de temporada para el número 63 de Mercedes, sería solidez, pues ganó la primera carrera del calendario tras partir desde la pole position, con un W17 en el que se sintió cómodo. Esto se reflejó en la confianza que mostró al pilotar, así como en sus resultados; sin embargo, una serie de abandonos durante la campaña terminó por sentenciar sus posibilidades matemáticas de pelear por el título.

Esta temporada comenzó exactamente como yo esperaba, pero rápidamente se desenredó con mala suerte y malas actuaciones. Ha sido la primera temporada apropiada de mi carrera donde he tenido más días malos que buenos”, declaró vía Instagram.

Asimismo, aseguró que fue un año complejo desde lo psicológico, principalmente por la forma en la que vio a su compañero de equipo alejarse en la clasificación mundial de pilotos, mientras él dejó de mostrar el ritmo que expuso en el arranque de temporada. Una situación que le ha exigido un esfuerzo importante para mantenerse competitivo y afrontar cada fin de semana de carrera.

¿Ha sido difícil lidiar con ello? Sí, mucho. ¿Ha sido difícil levantarme semana tras semana? Sí, mucho. ¿Confusión a veces? A menudo. Todo lo que sé es que lo he dado todo y el 2026 no estaba destinado a ser mi año”.

En su mensaje, George Russell también dedicó palabras de reconocimiento a Kimi Antonelli, quien se consagró campeón del mundo tras protagonizar una temporada sobresaliente, en la que firmó nueve victorias y 16 podios, a falta de tres fechas para el cierre del campeonato.

Quiero felicitar sinceramente a Kimi por lo que ha sido una temporada absolutamente increíble. Realmente te mereces el campeonato”.

George Russell pone la mira en 2027

El piloto de Mercedes, consciente de que aún le queda una batalla por librar con respecto a su clasificación final en el Campeonato Mundial de Pilotos, aseguró que su prioridad será recuperar el rendimiento que lo ha caracterizado durante la mayor parte de su trayectoria en la máxima categoría.

George Russell ahora pelea por el subcampeonato de la F1 2026 REUTERS

El británico reconoció que necesita reencontrarse con su mejor versión y espera que la fortuna también vuelva a acompañarlo, aunque dejó claro que no escatimará esfuerzos para conseguirlo. Asimismo, aprovechó para agradecer a la escudería por el desarrollo y rendimiento del W17 durante la temporada.