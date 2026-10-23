Gana el que no use el celular: la ingeniosa dinámica del Borussia Dortmund con su afición

El Borussia Dortmund quiere que sus aficionados disfruten el futbol en vivo sin estar al pendiente de la pantalla de su celular. Para conseguirlo, el club alemán lanzó una dinámica que recompensa a quienes mantienen bloqueado su dispositivo durante los partidos y les da la oportunidad de ganar premios como tarjetas de regalo o camisetas autografiadas.

¿Cómo funciona la propuesta del Borussia Dortmund?

La iniciativa, desarrollada en colaboración con Vodafone, se llama FanModus (modo fan) y está integrada en la aplicación oficial del equipo.

Para participar, los aficionados deben abrir la aplicación del Borussia Dortmund y activar el modo fan antes del silbatazo inicial. Una vez que aparezca el temporizador, tendrán que bloquear su teléfono y dejarlo de lado mientras se desarrolla el partido.

Por cada minuto que permanezcan sin utilizar el dispositivo, acumularán una participación en el sorteo. El contador registra un máximo de 90 minutos, correspondientes al tiempo reglamentario de ambas mitades, sin incluir el descanso ni el tiempo añadido.

Durante el medio tiempo, los seguidores pueden revisar sus teléfonos, pero deben volver a la pantalla del temporizador antes de que comience el segundo periodo para continuar acumulando minutos. Si utilizan otra aplicación, el contador deja de registrar ese tiempo hasta que regresen a la pantalla correspondiente.

Al finalizar el encuentro, los participantes podrán consultar sus participaciones acumuladas y acceder al sorteo. Entre los premios anunciados se encuentran camisetas del Borussia Dortmund autografiadas y tarjetas de regalo para comprar productos en la tienda oficial del club.

La dinámica es voluntaria y está disponible para dispositivos iOS y Android. Para participar en el sorteo, los aficionados deben tener al menos 16 años y una cuenta en la aplicación del equipo; además, se necesitará acceso a la ubicación para verificar la presencia del usuario en el estadio.

¿Por qué el Borussia Dortmund implemento esta iniciativa?

La propuesta no surge de una prohibición general del uso de los teléfonos en los estadios, sino de la intención de recuperar la atención de los aficionados durante los partidos. El Borussia Dortmund y Vodafone señalaron que las selfies, las transmisiones en vivo y el uso de redes sociales en las gradas han generado molestias entre algunos seguidores.

Como antecedente, una encuesta realizada por Vodafone a mil personas que acudían habitualmente a estadios reveló que el 63 por ciento utilizaba su celular durante los encuentros.

Ante este panorama, ambas organizaciones apuestan por una estrategia que incentiva a los asistentes a concentrarse en lo que se ocurre sobre el terreno de juego y a compartir la experiencia con quienes los rodean.