Clarence Seedorf regresa a los banquillos para salvar a Corinthians del descenso

El Corinthians anunció de forma oficial este domingo 11 de octubre de 2026 la contratación del neerlandés Clarence Seedorf como su nuevo director técnico. El exfutbolista llega con el objetivo primordial de revertir la crisis deportiva que atraviesa el equipo en el Campeonato Brasileño.

Seedorf firmó un contrato hasta finales de 2027 y asumirá de inmediato el control del plantel para buscar salir de los últimos puestos de la clasificación.

¿Cómo se concretó la llegada de Clarence Seedorf al Corinthians?

La contratación de Seedorf se cerró después de dos días de negociaciones. Según informó OTB Sports, empresa que representa al entrenador, su nombre fue presentado el viernes 9 de octubre al dirigente Marcelo Paz.

La agencia también señaló que el neerlandés aceptó la propuesta del Corinthians pese a mantener conversaciones avanzadas con otro club brasileño para incorporarse a partir de enero de 2027, bajo un proyecto con mayor duración.

De esta manera, el conjunto paulista apuesta por la experiencia y el prestigio internacional del estratega para afrontar un momento complicado de la temporada y evitar mayores problemas en la lucha por la permanencia.

Clarence Seedorf y su trayectoria como entrenador

Como futbolista, Clarence Seedorf construyó una carrera destacada en el futbol europeo. El neerlandés conquistó la UEFA Champions League con Ajax, Real Madrid y AC Milan, un palmarés que lo convirtió en uno de los jugadores más reconocidos de su generación.

Sin embargo, su recorrido como entrenador ha tenido resultados irregulares. Durante su etapa en los banquillos dirigió al AC Milan, al Deportivo La Coruña y a la selección de Camerún. Desde 2019 no ha vuelto a dirigir a un equipo, por lo que su llegada al Corinthians representa un nuevo reto en su carrera profesional.

Ahora, Seedorf deberá trasladar su experiencia en el futbol internacional al trabajo diario con el conjunto brasileño, que necesita mejorar su rendimiento colectivo y recuperar la confianza para salir de la parte baja de la clasificación.

¿Cuándo debutará Clarence Seedorf con el Corinthians?

El debut de Clarence Seedorf como director técnico del Corinthians está previsto para el próximo 19 de octubre, cuando el equipo se enfrente al Vitória en el estadio Neo Química Arena, en un compromiso correspondiente al Campeonato Brasileño.

Antes de ese encuentro, William Batista estará al frente del equipo de manera interina durante el partido contra Palmeiras.

El margen de maniobra para Seedorf será limitado: deberá aprovechar sus primeros días de trabajo para reorganizar al plantel, cortar la mala racha y sumar puntos que permitan al Corinthians alejarse de la zona de descenso. La prioridad será recuperar la estabilidad deportiva de un club que necesita resultados inmediatos para evitar complicaciones en el cierre de la temporada.