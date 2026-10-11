Arizona intercambia a Marvin Harrison Jr. a Houston Texans

Llegó el primer gran intercambio ofensivo de la temporada y tras un decepcionante rendimiento durante las primeras 5 semanas, Marvin Harrison Jr. parte de Arizona para reforzar el ataque aéreo de los Texans.

Desde hace varios días ya existían reportes sobre el final de la era de Harrison Jr. con los Cardinals y era un hecho que este domingo estaría inactivo en el duelo vs Detroit Lions, pero su próximo equipo era una incógnita hasta la tarde de este domingo.

Adama Schefter fue quien reveló el acuerdo entre Cardinals y Texans y dio más detalles de las condiciones en las que se da este intercambio.

Houston Texans se lleva a Marvin Harrison Jr. y una séptima ronda del Draft 2027, mientras que Cardinales reciben la segunda y sexta ronda de Texans para el Draft del próximo año.

La ofensiva área de Texans había estado funcionando de buena manera durante las ultimas semanas. C.J Stroud y Nico Collins ahora tendrá un nuevo integrante en la ecuación.

Los números de Marvin Harrison Jr. en Arizona

Procedente de la universidad de Ohio State, Marvin Harrison fue seleccionado por Arizona con la cuarta selección global del Draft 2024 del Draft, siendo uno de los jugadores que más expectativas generó de su generación desde su llegada a la NFL.

Envuelto en una mala ofensiva, Harrison Jr. jamás logró explotar como se esperaba y por el contrario fue de más a menos en sus tres años con Arizona. Para la primera temporada registró 885 yardas y 8 pases de TD, pero en el segundo años sus números fueron en picada y solamente registró 608 yardas y 4 pases de anotación.

Esta campaña dejó de ser el WR1 de Cardinals y apenas tenía 85 yardas y 1 TD tras cuatro semanas.

Texans y el futuro contrato de Harrison Jr.

Con este intercambio Houston adquiere a Harrison y asume lo que resta del contrato que firmó con Arizona en su llegada a la NFL y pagarán al rededor de 8 millones de dólares por lo que resta de la temporada.

Al concluir la campaña Texans tendrá que tomar una importante decisión sobre su extensión de contrato que seguramente tendrá una importante mejorar salarial. Sin embargo, al ser jugador de Primera Ronda del Draft la franquicia puede ejercer la opción de su quinto año de contrato de novato.