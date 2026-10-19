Gael Monfils y el retiro anticipado del tenis por su divorcio: la historia completa

Aquel jugador que mantenía siempre una sonrisa con la raqueta, hoy parece haberla perdido. Era un hecho que el 2026 era el último año como profesional de Gael Monfils, sin embargo, todo indica que ha sentenciado un retiro anticipado debido al divorcio con su esposa.

Elina Svitolina anunció su divorcio con Gael Monfils

La tenista ucraniana Elina Svitolina sorprendió este lunes al mundo del tenis al anunciar, a través de una emotiva publicación en Instagram, el fin de su matrimonio con Gael Monfils.

En un mensaje conjunto, la sexta del ranking mundial calificó la decisión como “lo más difícil que he tenido que compartir” y explicó que el peso emocional de la guerra en Ucrania la llevó a necesitar “encontrar el camino de regreso a mí misma”, algo que, según sus palabras, no podía lograr dentro del matrimonio.

Svitolina, de 32 años, destacó el apoyo de Monfils durante sus momentos más difíciles y subrayó que “algunas batallas ocurren muy dentro de ti y ninguna cantidad de amor de otra persona puede ganarlas por ti”.

Monfils y Svitolina están juntos desde 2018, se casaron en 2021 y son padres de una hija de cuatro años llamada Skai, por lo que está noticia conmocionó al circuito.

Svitolina insistió en que no hay culpables y que la familia sigue intacta: “Nuestro matrimonio está terminando, pero nuestra familia no. Siempre seremos sus padres, lado a lado”.

Retiro anticipado de Gael Monfils por el divorcio

El medio francés L’Équipe ha desvelado que la separación fue el detonante que precipitó el retiro anticipado de Monfils.

Según el diario, cuando el francés conoció la decisión de Svitolina hace algunas semanas, “tomó un duro golpe en la cabeza” y el tenis, que siempre había vivido como una “dulce locura”, perdió de repente todo significado.

Ya no se sentía en condiciones de competir. Por eso, el 5 de octubre se dio de baja de las listas antidopaje de la ITIA (la agencia internacional de integridad del tenis), un paso que formaliza el retiro y le impide participar en torneos oficiales.

De esa forma abandonó los planes de despedirse del público en Lyon y en el Masters 1000 de París, donde había previsto cerrar su carrera ante su afición.

De acuerdo con el medio francés, Monfils es un jugador de carácter muy emotivo que le cuesta gestionar situaciones de estrés: “el menor problema a menudo ha podido tomar proporciones importantes”. En este caso, el impacto fue tal que eligió no alinearse en las últimas citas de la temporada.

Así, Gael Monflis, que había anunciado que 2026 sería su última temporada, puso punto final de forma discreta y adelantada, sin el adiós emotivo que muchos esperaban en casa.