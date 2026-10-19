Mari Jose Alcalá descarta irregularidad en el COM y aclara polémica de los 20 millones: "Fue un error en la cifra"

María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, aclaró la polémica en torno a los 20 millones de pesos que, de acuerdo con señalamientos recientes, habrían quedado disponibles del presupuesto que la CONADE otorgó al organismo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La dirigente explicó que sí fueron 60 millones recibidos para dicha justa y no 40 como ella declaró, algo que catalogó como un error al mencionar la cifra.

La controversia surgió luego de que se cuestionara la falta de recursos públicos autorizados para la participación mexicana en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Rommel Pacheco, director de la CONADE, mencionó que para los Centroamericanos se destinaron al COM 60 millones de pesos, mientras que María José Alcalá había declarado que se recibieron 40. Sin embargo, la presidenta del COM aclaró la polémica.

María José Alcalá, presidenta del COM MEXSPORT

“Todos estos recursos fueron ejercidos correctamente como está el libro de cargos. Ellos incluso para poderte dar este recurso, pues te tienen que decir en qué puedes y en qué no puedes gastarlo. Entonces, está debidamente ejecutado”, declaró la presidenta del COM, quien también reconoció que cometió un error al mencionar inicialmente una cifra menor a la que recibió el organismo.

“Y bueno, pues sí, efectivamente no fueron 40 millones. Yo reconozco mi error en la cifra como mujer y como humana, pues tuve ese error y lo estoy corrigiendo. Son 60 millones lo que se nos otorgó”, explicó Alcalá, al corregir la cantidad que había mencionado durante la presentación de la delegación mexicana.

María José Alcalá en los JCC 2026 MEXSPORT

Por último, la presidenta del COM indicó que el organismo tiene hasta el 15 de diciembre para comprobar los recursos recibidos. Con ello, reiteró que el presupuesto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe se ejerció conforme a las condiciones establecidas y que la asistencia a Dakar 2026 se financiará mediante el respaldo de la iniciativa privada y los recursos del propio Comité Olímpico Mexicano.

La dirigente también hizo referencia a la respuesta que recibió el COM sobre la solicitud de apoyo económico para Dakar 2026. Según explicó, los recursos para esta competencia no fueron autorizados, por lo que el organismo tuvo que buscar otras alternativas para garantizar la participación de los deportistas mexicanos, sin comprometer el presupuesto que ya se había destinado a la justa centroamericana.

“Para los Juegos Olímpicos de Dakar nos dijeron que no estaban autorizados los recursos. Incluso no lo vimos mal porque al final de cuentas no puedes obligar a nadie y tampoco siempre es posible. Entonces hay que seguir adelante”, señaló.

Mari Jose Alcalá confirma apoyo de patrocinadores para Dakar 2026

A pesar de la falta de una partida pública autorizada para los Juegos Olímpicos de la Juventud, Alcalá aseguró que el COM y sus patrocinadores cubrirán los gastos necesarios para que la delegación mexicana viaje a Dakar. La presidenta destacó que el organismo mantiene la búsqueda de recursos para cumplir con sus compromisos deportivos y sostener sus propias operaciones.

María José Alcalá con atletas mexicanos MEXSPORT

“Los patrocinadores y el Comité Olímpico Mexicano están logrando conjuntar esfuerzos para que la delegación asista”, comentó la dirigente, quien subrayó que la participación de los atletas cuenta con respaldo financiero para concretarse.

La delegación mexicana estará integrada por 62 deportistas de diferentes estados de la República, además de entrenadores, médicos y otros integrantes del equipo multidisciplinario. Alcalá reconoció que fue necesario reducir parte de la comitiva por las limitaciones presupuestales, con el objetivo de ajustar los gastos y asegurar la presencia nacional en la competencia.

“Pero lo más importante es que la delegación va a Dakar con todos los apoyos de la iniciativa privada y del Comité Olímpico Mexicano”, afirmó