Gabriel Milito evade pregunta sobre renovación en Chivas

Es cierto que desde la llegada de Gabriel Milito al Guadalajara, el equipo ha vuelto a ser protagonista en la Liga MX, sin embargo, los rumores no dejan al argentino sobre que pueda dejar al equipo al final de temporada.

Hace un par de meses atrás, la conversación sobre la salida de Milito hizo mucho ruido en Verde Valle y hoy, cuando el equipo está pasando una mala racha, evadió por completo el cuestionamiento sobre una renovación con el Rebaño.

Tras el empate ante Tigres, Milito fue directo y afirmó “no es momento para hablar de esa situación”.

Gabriel Milito en un partido con Chivas MEXSPORT

Gabi Milito llegó al Guadalajara en mayo de 2025 y firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2027, con opción a extenderlo un año más, si así lo desean ambas partes.

El Clausura 2026 ha sido el torneo donde Chivas ha llegado más lejos con Gabriel Milito en el banquillo, llegando a Semifinales, para después ser eliminado por Cruz Azul.

Milito, feliz por el primer gol de Jordan Carrilo

A pesar de que Chivas empató contra Tigres, dejando ir puntos una vez más, la buena noticia es que Jordan Carrillo rompió su sequía y anotó su primer gol con la rojiblanca.

Ante ello, Milito se mostró feliz de que haya anotado el gol y destacó el gran trabajo que está haciendo con el Rebaño.

El gol le viene bien para su confianza. Estamos encima de los jugadores que juegan menos minutos, le prestamos más atención a ellos para que su autoestima no se vea dañada”, afirmó.

El DT de Chivas enfatizó que todos trabajan para ingresar cuando el equipo lo necesite y hoy le tocó a él.

“Hay que estar preparado para cuando toquen los momentos. Hoy le tocó ingresar, nos ayudó con su gol y de cara al futuro tendrá las mismas opciones que sus compañeros”, finalizó.