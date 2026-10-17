Toluca suma cuatro partidos sin ganar tras empatar con San Luis

El Toluca empató 1-1 ante el Atlético de San Luis en el Estadio Nemesio Diez y llegó a cuatro partidos consecutivos sin ganar en el Apertura 2026.

Sin Antonio “Turco” Mohamed en la banca por suspensión, los Diablos Rojos tomaron la ventaja en la segunda mitad, pero Rafa Llorente igualó el marcador y el portero Gibrán Lajud evitó que los locales consiguieran los tres puntos.

El conjunto mexiquense volvió a dejar puntos en casa después de una racha que comenzó tras su victoria ante Puebla. Desde entonces, acumuló derrotas frente a Santos y Tigres, además de empates contra Cruz Azul y Atlético de San Luis, resultados que frenaron su marcha en la recta final del torneo.

El encuentro se mantuvo sin goles durante la primera mitad. Toluca encontró la ventaja al minuto 62, pero no logró sostenerla ante la reacción del conjunto potosino y las intervenciones de Lajud, quien respondió cuando los locales buscaron recuperar el control.

Lajud mantuvo con vida a San Luis. Adrian Macias/Mexsport

Lajud sostiene al Atlético de San Luis

Al minuto 62, Erick Gutiérrez remató de cabeza un centro de tiro de esquina dirigido al primer poste y venció al guardameta rojiblanco para colocar el 1-0.

La ventaja de los Diablos duró menos de diez minutos. Al 71’, Anderson Duarte envió un balón al corazón del área y Rafa Llorente apareció para conectar un cabezazo que terminó en la portería local. El empate cambió nuevamente el escenario y obligó a Toluca a buscar el triunfo en el tramo final.

Los mexiquenses presionaron para recuperar la ventaja, pero se encontraron con Lajud. El portero del Atlético de San Luis intervino ante las llegadas del conjunto local y se convirtió en una pieza determinante para que su equipo resistiera la presión en los minutos finales.

Aunque Toluca generó peligro, no consiguió marcar nuevamente. El empate dejó a los dos equipos con un punto y prolongó la racha sin victorias de los dirigidos por Mohamed.

Erick Gutiérrez abrió el marcador para Toluca. Adrian Macias/Mexsport

Toluca conserva el segundo lugar, pero se estrecha la pelea

Pese a los cuatro partidos sin ganar, Toluca se mantuvo en la segunda posición de la clasificación general. Sin embargo, el América amplió su ventaja a tres unidades y todavía tiene un encuentro pendiente, mientras que el Atlas suma los mismos puntos que los Diablos, aunque se encuentra por debajo debido a la diferencia de goles.

La disputa por los primeros puestos permanece cerrada: entre el segundo y el quinto lugar hay apenas tres puntos de diferencia, a la espera del partido de Cruz Azul, que puede modificar el orden de la tabla.

El Atlético de San Luis, por su parte, llegó a 13 unidades y se ubicó en la decimoquinta posición. El equipo potosino permanece a tres puntos de los puestos de clasificación.