Futbolista del PSG será juzgado en Francia por presunta violación

El futbolista del PSG, Achraf Hakimi, será juzgado en Francia por presunta violación de una joven en febrero de 2023, informaron su abogada y la fiscalía de Nanterre.

“Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio aun cuando yo la niego y todo demuestra que es falsa. Espero con calma este juicio que permitirá que la verdad salga a la luz públicamente”, indicó el futbolista del PSG en ‘X’.

La joven declaró el hecho en una comisaría en 2023, pero sin realizar una denuncia formal AFP

En los últimos días de febrero de 2023, la joven, que en ese entonces tenía 24 años, había acudido a una comisaría para declarar la presunta violación en el domicilio del futbolista del PSG en Boulogne-Billancourt, pero sin realizar una denuncia formal.

La joven señaló que conoció al marroquí en enero de 2023 en Instagram y acudió a su casa en un transporte privado, a pedido del jugador.

La señaló que el futbolista del PSG la había besado y que le realizó tocamientos sin su consentimiento antes de violarla.

En marzo de 2023, el jugador fue inculpado por violación y puesto bajo control policial.

EL FUTBOLISTA DEL PSG RECURRIRÁ LA DECISIÓN

La abogada del futbolista del PSG, Fanny Colin, indicó que la joven que ha puesto trabas en las investigaciones, que rechazó las pruebas médicas y búsquedas de ADN.

El futbolista llegó al PSG en 2021, donde actualmente es segundo capitán, tras el brasileño Marquinhos AFP

“Se ordena un juicio basándose en una acusación sustentada únicamente en la palabra de una mujer que ha puesto obstáculos a todas las investigaciones, que ha rechazado todas las pruebas médicas y búsquedas de ADN, que se ha negado a que se analizara su teléfono móvil y a dar el nombre de un testigo clave”, señaló.

La letrada añadió que recurrirán esta decisión de la justicia francesa. En caso de que se desestime el recurso, el futbolista del PSG será juzgado en una fecha aún por determinar.

“Tras tres años de batalla judicial, mi clienta recibe con alivio el auto de acusación contra Achraf Hakimi”, reaccionó Rachel-Flore Pardo, abogada de la joven en un comunicado que envió a AFP.