Mundial 2026: Brasil viaja con una silla vacía: Neymar deja la concentración y prende las alarmas

Brasil viaja este jueves a Cleveland con una silla vacía en el autobús. La Confederación Brasileña de Futbol (CBF) confirmó que Neymar no acompañará a la Seleção para el amistoso del sábado contra Egipto, el último ensayo de preparación antes del Mundial 2026. El delantero de 34 años permanecerá en Nueva Jersey bajo un estricto tratamiento de fisioterapia.

El atleta Neymar no viajará con la delegación a Cleveland y se quedará en Nueva Jersey, intensificando la programación de recuperación física", comunicó la CBF.

Una lesión que acumula partidos perdidos

Neymar llegó a la concentración de la Canarinha lesionado tras sufrir un pinchazo en el gemelo derecho el 17 de mayo con el Santos. Aunque su club redujo inicialmente el problema a "un edema", la CBF ordenó su propia resonancia magnética. El resultado fue drástico: una lesión muscular de grado II con un tiempo estimado de baja de entre dos y tres semanas.

El astro ya se perdió el amistoso del domingo contra Panamá —que Brasil ganó 6-2— y vio el partido desde el banquillo. Al confirmarse su ausencia ante Egipto, la gran duda es si logrará recuperarse a tiempo para el debut mundialista del 13 de junio contra Marruecos en East Rutherford.

Neymar no ha podido estar a la par de sus compañeros en la preparación rumbo al Mundial debido a su condición física. AFP

El riesgo calculado de Carlo Ancelotti

La convocatoria de Neymar fue, desde el primer momento, una apuesta con un enorme margen de incertidumbre. Carlo Ancelotti lo había ignorado desde su llegada al cargo en mayo de 2025, pero decidió sumarlo a la lista definitiva combinando jerarquía y psicología de grupo.

"Tiene experiencia en este tipo de competencia, el cariño de nuestro grupo, puede crear un mejor ambiente", justificó el técnico italiano el mes pasado.

El plantel respalda la decisión; el volante Fabinho aseguró que tener al máximo goleador histórico (79 tantos) es vital porque "es el líder del grupo".

El reloj corre de cara al Mundial

Físicamente, Neymar viene arrastrando un calvario desde que se rompió el ligamento cruzado anterior en octubre de 2023. En lo que va de 2026, solo acumula ocho partidos con el Santos.

Las reglas de la FIFA permiten reemplazar a un jugador lesionado hasta un día antes del debut. Si Neymar no se recupera antes del 12 de junio, Ancelotti podrá convocar a un sustituto. El reloj corre, y su cuarto Mundial pende de un hilo.