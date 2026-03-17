El estilo mexicano lució en los festejos de Joan Laporta tras ganar las elecciones del FC Barcelona

La victoria de Joan Laporta en las elecciones para la presidencia del FC Barcelona desató celebraciones entre aficionados y simpatizantes del dirigente catalán, incluso con un toque inesperado: una serenata de mariachis, que se convirtió rápidamente en una de las imágenes más llamativas del festejo.

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo el dirigente blaugrana fue recibido entre música mexicana, un detalle que reflejó el ambiente festivo tras confirmarse su triunfo en las urnas y que rápidamente se volvió viral entre los seguidores del club.

La elección celebrada el 15 de marzo de 2026 ratificó a Laporta como presidente del Barcelona tras imponerse con claridad sobre su principal rival, Víctor Font. El dirigente obtuvo 32,934 votos, equivalentes al 68.18% del total, mientras que Font recibió 14,385 sufragios (29.78%), en una elección que confirmó el respaldo mayoritario de los socios del club catalán.

El triunfo fue contundente y representó un nuevo capítulo en la trayectoria de Laporta al frente de la institución, pues se trata de su tercer mandato como presidente del Barcelona.

La historia de Laporta con el club comenzó en 2003, cuando ganó por primera vez las elecciones y dirigió al equipo durante uno de los periodos más exitosos de la entidad. Durante ese mandato, que se extendió hasta 2010, el Barcelona conquistó múltiples títulos, incluidos dos Champions League y varias Ligas, con figuras históricas como Ronaldinho, Xavi, Iniesta y Lionel Messi.

Tras dejar el cargo en 2010, Laporta regresó a la presidencia en 2021, cuando ganó nuevamente las elecciones en medio de una grave crisis financiera que sacudía al club después de la gestión de Josep Maria Bartomeu. Desde entonces ha liderado la reconstrucción institucional y deportiva del Barça.

Joan Laporta fue el presidente del Barcelona que contrató al alemán a Hansi Flick como entrenador. Reuters

Ahora, con su triunfo en las elecciones de 2026, el dirigente iniciará un nuevo mandato de cinco años, que se extenderá hasta 2031, con el objetivo de consolidar el proyecto deportivo y económico del club.

De completarlo, Laporta alcanzaría 17 años acumulados como presidente del Barcelona, una cifra que lo colocaría entre los dirigentes más influyentes en la historia de la institución.Mientras tanto, su reciente victoria ya dejó una imagen peculiar: un presidente del Barcelona festejando su triunfo al ritmo de mariachis, una escena poco común en la política deportiva europea pero que refleja el carácter festivo con el que sus seguidores celebraron su continuidad al frente del club.