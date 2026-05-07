Alin Techeres y una rabona de ensueño: ¿El próximo Premio Puskás nace en Rumanía?

En el futbol, la belleza no entiende de categorías. Este jueves 7 de mayo, la Liga II de Rumanía fue testigo de una ejecución técnica que desafía las leyes de la probabilidad. Alin Techeres, joven promesa de la Universitatea Cluj, anotó un gol de rabona que no solo aseguró la victoria 0-2 ante el STE, sino que se ha postulado de inmediato como un firme candidato al Premio Puskás de la FIFA.

La genialidad ocurrió cerca del minuto 30. Tras recibir un balón con ventaja dentro del área, Techeres, en lugar de optar por un remate convencional, cruzó su pierna con una confianza asombrosa. El impacto de rabona imprimió al balón una potencia y un efecto poco vistos; el esférico viajó con precisión milimétrica hacia el ángulo superior, dejando al guardameta rival como un espectador más de la trayectoria.

Los narradores de Prima Sport no escatimaron en elogios, catalogando la anotación como "el gol de la temporada" tanto en la primera como en la segunda división rumana. La calidad técnica del remate, ejecutado con una limpieza quirúrgica, elevó instantáneamente el perfil de un jugador que se ha formado en las inferiores de la "U" Cluj y que ya destacaba por su dinamismo y visión de juego.

Este gol representa el clímax en la carrera del juvenil hasta ahora. En un contexto donde la segunda división suele quedar a la sombra de las grandes ligas, el destello de Techeres rompe fronteras. La ejecución recuerda que la creatividad y el talento pueden florecer en cualquier latitud, entregando un momento que será recordado como el punto más alto del fútbol rumano en esta temporada 2025-2026.