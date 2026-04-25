Bayern Múnich remonta un 0-3 en el Maguncia y se impone 3-4 para estrenar su título en la Bundesliga

El Bayern Múnich, ya campeón matemático de la Bundesliga, protagonizó este sábado una de las remontadas más espectaculares de la temporada al sobreponerse de un 3-0 en la primera mitad para terminar llevándose una victoria de 3-4 ante el Maguncia en la jornada 31 del campeonato alemán.

El equipo dirigido por Vincent Kompany llegó al descanso con tres goles en contra, anotados por Dominik Kohr en el minuto 15, Paul Nebel en el 29 y Sheraldo Becker en el tiempo de descuento de la primera mitad (45+2). El cuadro local aprovechó las rotaciones impuestas por el técnico belga, con la vista puesta en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain, prevista para el martes.

La reacción llegó en la segunda parte con los ingresos de Harry Kane y Michael Olise desde el inicio del complemento, y de Jamal Musiala en el minuto 57. Los tres jugadores resultaron decisivos para la victoria visitante.

Nicolás Jackson abrió la remontada en el 53 con un remate de cabeza a centro de Konrad Laimer. Olise amplió en el 73 con un disparo ajustado al palo, antes de que Musiala igualara el marcador en el 80. Fue Kane quien sentenció con el tanto definitivo en el 83.

El Bayern Múnich dispuso de varias rotaciones de inicio, pensando en su duelo del martes ante el PSG en las semifinales de la Champions League. Se fueron al descanso perdiendo 3-0. AFP

El delantero inglés sumó así su gol 33 en lo que va de Bundesliga 2024-2025, consolidándose como máximo anotador del campeonato y aproximándose al récord histórico de la competición, que ostenta el polaco Robert Lewandowski con 41 tantos en la temporada 2020-2021, que también logró con el Bayern.

Con este resultado, el Bayern acumula 82 puntos en la clasificación. El equipo tiene aún una meta histórica por alcanzar: igualar el récord de 91 unidades en una misma temporada de Bundesliga, establecido por el Bayern de Jupp Heynckes en la campaña 2012-2013. Para lograrlo, el conjunto bávaro deberá ganar sus tres últimos compromisos ligueros frente a Heidenheim, Colonia y Wolfsburgo.