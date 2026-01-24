Fulham remonta sobre Brighton y Raúl Jiménez sigue cerca del gol 200

El Fulham se negó a dejar escapar puntos en casa y, con un gol en el tiempo agregado, venció 2-1 al Brighton & Hove Albion en la Jornada 23 de la Premier League, un resultado que mantiene al conjunto londinense con aspiraciones reales de pelear por puestos europeos.

El triunfo tuvo un sello agónico, pero también reflejó la insistencia colectiva de un equipo que no dejó de empujar pese a verse abajo en el marcador durante buena parte del encuentro. En ese contexto, Raúl Jiménez volvió a quedar muy cerca de una cifra simbólica en su carrera: el gol 200 como profesional, una marca que sigue al acecho y que estuvo a punto de alcanzar en una noche donde, aun sin anotar, tuvo peso ofensivo.

Jiménez fue titular y disputó los 90 minutos en el Craven Cottage, en un partido complejo para el delantero mexicano, con pocos espacios y una sola opción clara para marcar. Aun así, su participación fue constante y volvió a ser un punto de referencia en el ataque de los Cottagers, incluso cuando el gol no apareció.

Desde el arranque, el partido tuvo intensidad. Apenas transcurría el primer minuto cuando Jiménez terminó en el césped tras una falta de Lewis Dunk en medio campo, una acción que marcó el tono físico del encuentro. Fulham se asentó rápido en la cancha y comenzó a generar peligro, con el mexicano involucrado en varias secuencias ofensivas.

La jugada más clara para Jiménez llegó al minuto 23. Dentro del área, el delantero se deshizo de dos defensores con un amague y quedó perfilado frente al arco, pero su disparo al primer poste fue bien contenido por Bart Verbruggen, arquero del Brighton & Hove Albion. La acción dejó la sensación de que el gol estaba cerca y funcionó como un punto de inflexión anímico.

Cinco minutos después, Brighton abrió el marcador. Yasin Ayari sacó un potente disparo desde fuera del área que venció a Bernd Leno, quien, pese a estar bien colocado, no logró reaccionar a tiempo. Fulham cerró el primer tiempo con imprecisiones defensivas y algunas dudas de su portero, aunque el daño no fue mayor y el descanso llegó con el 0-1.

Durante buena parte del complemento, Brighton controló el trámite, pero Fulham encontró el empate al 72. La jugada nació desde el fondo con un trazo largo de Joachim Andersen que encontró a Samuel Chukwueze, quien ganó la espalda de los centrales y definió con un disparo cruzado para igualar el partido.

El estadio estalló, aunque la locura duró poco. Un minuto después, Danny Welbeck marcó el 2-1 para Brighton tras un contragolpe liderado por Kaoru Mitoma, pero el tanto fue anulado por un fuera de lugar milimétrico tras la revisión del VAR.

Cuando el empate parecía definitivo, apareció Harry Wilson en el tiempo agregado. El galés ejecutó con potencia un tiro libre que Verbruggen alcanzó a tocar, pero no a detener, sellando así el triunfo agónico del Fulham y manteniendo al equipo de Raúl Jiménez en la pelea por objetivos mayores en la recta final de la temporada.