‘La Fuerza Tapatía’ apunta a grandes retos

“La Fuerza Tapatía”, conformada por Star Black, Fugaz y Gallo Jr, tienen en la mira a otras tercias y prevén de que están para buenas cosas, incluido un campeonato.

“Estamos ahora sí completos. Esta versión promete para buenas cosas. Estamos para ese campeonato”, indicó Star Black.

Este martes, “La Fuerza Tapatía” se enfrentará a Averno, Euforia y Mephisto sobre el ring de la Arena México, donde también resaltaron que saben mostrar el colmillo.

“Esta tercia es de las más fuertes que hay en el CMLL. Ellos son alumnos del maestro Daniel López ‘El Satánico’, el cual también fue nuestro maestro. Entonces, también tenemos el colmillo que ellos tienen, creo que va a estar muy parejo este enfrentamiento y vamos a sacar lo mejor de nosotros”, apuntó Star Black.

“Creo que tenemos las herramientas, la escuela y la preparación para poder enfrentarlo, además del trabajo que estamos haciendo arriba del ring, abajo también lo hemos llevado a cabo”, señaló por su parte Fugaz.

A su vez, Gallo Jr, que recientemente se integró a “La Fuerza Tapatía”, destacó el acoplamiento que tienen en todos los sentidos, tanto en la presentación, movimientos y estilos.

“Creo que es algo que nos va a ayudar a despuntar y ser sobresalientes a las demás tercias. Tenemos sueños-metas, tenemos en mente llevar a esta tercia a ser internacional, presentarnos en otros lados y no sólo en la Arena México”, dijo.

Star Black subrayó las agrupaciones que les interesan: “Los Depredadores, La Fuerza Poblana, hay varis que quieren despuntar y sería bueno enfrentar las facciones”.