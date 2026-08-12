Cristiano Ronaldo envía fuerza a Messi en un momento difícil

Varios protagonistas del deporte respondieron a la carta que publicó Lionel Messi de despedida de su papá. El primer mensaje que resaltó es el de Cristiano Ronaldo, quien le envió fuerza al argentino por el momento difícil por el que atraviesa.

“Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, publicó el portugués.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi compartieron varios años en la élite del futbol y mantuvieron una competencia directa en la Liga de España.

En ocasiones, ambos han expresado que no son amigos tan cercanos, pero hay una relación de profundo respeto.

VARIOS DEPORTISTAS APOYAN A MESSI

“Ánimo Leo, Fuerza para ti y toda tu familia”, publicó el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez.

“Molta Forca, Leo”, indicó el Barcelona.

Paulo Dybala, Guillermo Ochoa, Arturo Vidal, Juan Foyth, Ángel di María, entre otros, también expresaron su sentir con varios emojis.

En su carta que publicó en redes sociales, Lionel Messi se refirió por primera vez a la final que perdió Argentina ante España del Mundial 2026.

“Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”, dijo el astro.

En su encuentro con su papá tras el Mundial, el jugador del Inter de Miami señaló que su padre no pudo disfrutar del torneo.

“Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo”, dijo.