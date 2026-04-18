Pachuca exhibe a Monterrey y los deja al borde de la eliminación
Pachuca remontó y venció 1-3 a Monterrey, tomando el subliderato momentáneamente en la Liga MX y dejando a Rayados al borde de la eliminación
Pachuca remontó y venció 1-3 a Monterrey en la Jornada 15 del Clausura 2026 de Liga MX, tomando el subliderato del torneo y dejando a los de la Sultana del Norte al borde de la eliminación.
En una noche lluviosa y con huecos importantes en la tribuna, Monterrey llegaba completamente necesitado y sin margen de error al Gigante de Acero, mientras que los Tuzos intentaban sorprender a los regiomontanos y llevarse 3 puntos para escalar de manera momentánea al subliderato.
Monterrey 1-0 Pachuca
Fue durante el minuto 21 cuando Lucas Ocampos se paró frente al manchón penal para cobrar hacia el costado derecho de Carlos Moreno, quien esperó hasta el último momento a Pura Sangre, sin embargo, no le fue posible alcanzar el esférico y Rayados se ponía por delante.
Monterrey 1-1 Pachuca
La respuesta por parte de los Tuzos llegó hasta el inicio del segundo tiempo, cuando se mantenían replegados y Kenedy robó el esférico para ganar por velocidad, recortar en área rival e igualar el compromiso en la cancha de la Sultana del Norte (54’).
Monterrey 1-2 Pachuca
Rayados no volvió a ser el mismo y cedió la iniciativa que aprovecharon los de la Bella Airosa, quienes dominaron el balón por ambas bandas y con un centro que cortó el área, Alan Bautista terminó empujando el esférico para conseguir una ventaja que no iban a dejar escapar (72’).
Monterrey 1-3 Pachuca
Finalmente, los Tuzos impusieron su superioridad y con un madruguete, Enner Valencia consumó el resultado (83’) para sentenciar a los locales y dejarlos al borde de la eliminación, mientras que ellos escalaban posiciones.
Con este resultado, Pachuca llega a 31 puntos en el Clausura 2026 de la Liga MX y toma el subliderato del torneo a espera de lo que Toluca haga con América esta misma noche, mientras que Monterrey es 14º con 15 puntos y sacando la calculadora en busca de no quedar eliminado con dos jornadas de anticipación.
Para la Jornada 16, Pachuca visitará la frontera del país para enfrentarse a unos necesitados Xolos, mientras que Monterrey -si aún cuenta con vida- se jugará una de sus últimas opciones ante Puebla en su propio estadio.
BFG