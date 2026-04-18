Pachuca exhibe a Monterrey y los deja al borde de la eliminación

Pachuca remontó y venció 1-3 a Monterrey en la Jornada 15 del Clausura 2026 de Liga MX, tomando el subliderato del torneo y dejando a los de la Sultana del Norte al borde de la eliminación.

En una noche lluviosa y con huecos importantes en la tribuna, Monterrey llegaba completamente necesitado y sin margen de error al Gigante de Acero, mientras que los Tuzos intentaban sorprender a los regiomontanos y llevarse 3 puntos para escalar de manera momentánea al subliderato.

Monterrey 1-0 Pachuca

Fue durante el minuto 21 cuando Lucas Ocampos se paró frente al manchón penal para cobrar hacia el costado derecho de Carlos Moreno, quien esperó hasta el último momento a Pura Sangre, sin embargo, no le fue posible alcanzar el esférico y Rayados se ponía por delante.

Monterrey 1-1 Pachuca

La respuesta por parte de los Tuzos llegó hasta el inicio del segundo tiempo, cuando se mantenían replegados y Kenedy robó el esférico para ganar por velocidad, recortar en área rival e igualar el compromiso en la cancha de la Sultana del Norte (54’).

Monterrey 1-2 Pachuca

Rayados no volvió a ser el mismo y cedió la iniciativa que aprovecharon los de la Bella Airosa, quienes dominaron el balón por ambas bandas y con un centro que cortó el área, Alan Bautista terminó empujando el esférico para conseguir una ventaja que no iban a dejar escapar (72’).

Monterrey 1-3 Pachuca

Finalmente, los Tuzos impusieron su superioridad y con un madruguete, Enner Valencia consumó el resultado (83’) para sentenciar a los locales y dejarlos al borde de la eliminación, mientras que ellos escalaban posiciones.

Con una combinación de resultados, Monterrey podría terminar eliminado tras la Jornada 15 del Clausura 2026. Mexsport

Con este resultado, Pachuca llega a 31 puntos en el Clausura 2026 de la Liga MX y toma el subliderato del torneo a espera de lo que Toluca haga con América esta misma noche, mientras que Monterrey es 14º con 15 puntos y sacando la calculadora en busca de no quedar eliminado con dos jornadas de anticipación.

Para la Jornada 16, Pachuca visitará la frontera del país para enfrentarse a unos necesitados Xolos, mientras que Monterrey -si aún cuenta con vida- se jugará una de sus últimas opciones ante Puebla en su propio estadio.

BFG