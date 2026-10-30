Precios en el GP de la Ciudad de México 2026; lo que gastarás en comida y alimentos

Los aficionados al Gran Premio de la Ciudad de México 2026 vivirán precios de alimentos y bebidas muy similares a los que se encontraron en la edición del año pasado, con algunas modificaciones en algunos costos en los alimentos y bebidas que podrán consumir dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Con el arranque de la jornada del viernes con las prácticas de las categorías de soporte, los primeros fanáticos en arribar al trazado han comenzado a consumir encontrándose con algunos incrementos ligeros como es el caso de la cerveza que ha pasado de 190 pesos a 220 pesos por el tamaño de dos latas, esto mientras que la bebida sin alcohol cuesta 170 pesos en la misma presentación.

En el caso de las botanas como unos Dorilocos el precio es de 120 pesos convirtiéndose en una de las opciones accesibles junto con las pizzas y donas que pueden adquirirse en estaciones pequeñas y con vendedores a pie. Las papas sin complementos tienen el mismo valor.

Una opción más clásica de un evento deportivo, como un hot dog, tiene un valor de 200 pesos. Unos tequeños tienen un valor de 180 pesos.

Una comida un poco más preparada, como una orden de dos tacos de camarón a la diabla tienen un valor de 240 pesos.

Los refrescos mantuvieron sus precios respecto a la edición del año pasado con 70 pesos.

Así los costos de las bebidas en el GP de México 2026.

Cómo pagar alimentos en el GP de México 2026

Para hacer el pago de tus alimentos y bebidas durante el Gran Premio de la Ciudad de México se utiliza el sistema Digicash, una tarjeta de prepago a la cual le puedes recargar saldo y usarla en diferentes establecimientos dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez, a excepción de las tiendas de mercancía de los equipos o de la Fórmula 1 donde son aceptadas las tarjetas de crédito o débito.