FMF se mueve para que Álvaro Fidalgo sea elegible con la Selección Mexicana 

Javier Aguirre para nada desperdiciará la oportunidad de llamar y probar a Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana. Era cuestión de tiempo y ahora espera que el trámite fluya para contar con el exjugador de las Águilas del América.

Una vez cumplida la residencia de cinco años en nuestro país, el pasado 2 de febrero, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) envió la documentación pertinente a la FIFA para que el futbolista español naturalizado mexicano sea elegible con la Selección, anticipó ESPN.

Desde su naturalización en el año 2024, la tentativa de representar a México en la Copa del Mundo 2026 ha sido un constante cuestionamiento para el Maguito durante su estadía con las Águilas del América.

El asturiano de 28 años en un principio dejó ver que no estaba interesado, por su convicción patriótica con España. Sin embargo, con el pasar del tiempo y el cariño que le tomó a México, Álvaro Fidalgo tomó una postura ambigua y prácticamente dejó las puertas abiertas a una convocatoria.

De igual manera, el América ha sido hermético al tema, a pesar de que en la FMF se filtró un par de ocasiones que el seleccionador Javier Aguirre invitó al mediocampista.

“No sé, sería un poco atrevido por mi parte, antes de ni siquiera jugar decirte algo del Mundial 2026. Tengo la posibilidad, soy mexicano, es una posibilidad que tengo, está todo en el aire. Estoy centrado en hacer bien las cosas aquí”, respondió Fidalgo el martes 3 de febrero, en su presentación como nuevo jugador del Betis de LaLiga.

Cabe recordar que, a nivel de selecciones, Álvaro Fidalgo no tiene participación alguna con la mayor de España, pero sí a nivel juvenil.

Por otro lado, la posibilidad de ver al Maguito de Tricolor ha generado altas expectativas dentro de la familia del futbol. Un referente del americanismo, el más cercano al jugador asturiano, es Carlos Reinoso.

El chileno, exjugador y exentrenador del América, reveló un detalle de su última conversación cuando Fidalgo lo llamó para despedirse, una vez confirmado su fichaje con el Betis.

Se verán para un asado “cuando venga con la Selección de regreso a México”, dijo Reinoso, orgulloso con el español por la manera en que representó el dorsal ‘8’.

De igual manera, Álvaro Fidalgo en su última conferencia de prensa hizo un guiño de un pronto reencuentro con los medios mexicanos.

¿Cuándo jugaría Fidalgo con la Selección?

Con su reciente llegada al Betis y al no existir fecha FIFa durante el mes de febrero, el Maguito Fidalgo difícilmente sería liberado para un llamado con México, en su amistoso contra Islandia, el día 25 en Querétaro. Además, ese juego de preparación el Vasco Aguirre no contempla "europeos", sólo contempla talentos de la Liga MX, razón por la que Obed Vargas tampoco sería convocado por su fichaje con el Atlético de Madrid.

Sería hasta la fecha FIFA de marzo, en la que México recibirá a la Portugal de Cristiano Ronaldo, el 28 de marzo, en la reapertura del Estadio Azteca. Mientras que el 31 de marzo, el Tricolor viajará a Chicago, en Estados Unidos, para medirse contra la Selección de Bélgica. En esta ventana y con los trámites resueltos ante la FIFA, Álvaro Fidalgo podrá ser por lo menos invitado a trabajar en la concentración de Javier Aguirre y esperar su eventual participación.